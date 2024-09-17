來稿｜建議加大政府撥款力度　吸引創科企業落戶香港

來稿作者：陳傑仁



香港正處於產業轉型的重要階段，現屆政府努力開拓市場，特首和局長們積極出訪多國推廣經貿，各地經貿辦事處積極拉動雙邊和多邊往來，為初創和中小企提供資金、土地等資源。未來香港仍需繼續擴大產業規模，特別是積極發展創新科技產業，才能繼續在全球經濟競爭中保持優勢。

正如生產力促進局最新發表的研究報告，新型工業化方面可以分為「在港製造」、「總部職能中心」和「製造服務業」三個層次。未來政府和業界需要設立因地制宜智能微工廠、強化香港總部職能、培育知識產權產業、發展綠色製造服務、加快招攬技術人才、創建製造業大語言模型、推廣製造業新形象等。

早年香港的創科發展着重於推動初創，無論是數碼港或是其後的科技園，兩者皆鼓勵年輕人創業，而不是以吸引龍頭企業為主。雖偶然會有「創科獨角獸」，但數量有限，不足以形成一個龐大的創科規矩去支撐香港成為創新港、創科港。因此，未來政府應繼續為香港「搶創科企業」，借鑒周邊城市的成功經驗，加大創科及工業局的撥款，以更進取的撥款及條件吸引海外創科龍頭企業來港發展，讓香港形成一個較為龐大的創科規模，為產業轉型帶來支撐。

舉例說，政府最近落實了新型工業加速計劃，開始招募和鼓勵企業利用創新科技實現智能化製造，推動下游新型工業發展。目前計劃以「1（政府）：2（企業）」配對形式，資助最多100家從事策略產業的企業設立智能生產設施。筆者認為計劃出發點是好，但是如果要吸引一些大型內地及跨國企業如華為、百度等來港，有關計劃的資金規模未必足夠。特區政府應考慮將資助上限提高至十億至十五億，並可根據企業發展階段分批發放，同時加强監管，確保資金使用得當。同時，企業前期投資包括土地、建築成本和人才招聘等，特區政府也可以研究如何進行合適的補貼。

要發展創科，推動生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造及新能源科技，特區政府需要展現更大的決心和魄力，加大資金投入，為企業提供更到位的支持。相信在特區政府和社會各界的共同努力下，香港的創科產業一定能夠蓬勃發展，為香港經濟帶來新的收入引擎。

作者陳傑仁是香港廣州青年總會政策研究副主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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