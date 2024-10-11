黃冰芬｜話劇《馬蘭花開—英雄大愛》致敬默默奉獻的科學家

來稿作者：黃冰芬



1964年10月16日，這一天在中國歷史的長河中熠熠生輝，成為不朽的里程碑，標誌着中國在國防科技上取得了重大突破—中國第一顆原子彈在新疆羅布泊成功試爆，從此中國成為全球第五個擁有核武器的國家。隨後，在1967年6月17日，中國的第一顆氫彈也空投試驗成功。這一系列成就為國家安全和民族尊嚴增添了重要保障，為中國在世界舞台上「站起來」奠定了堅實基礎。

回望建國初期，百業待興，卻又面臨三年自然災害，百姓生活困難重重。隨著蘇聯撤走專家，中國在設備落後的情況下，艱苦探索國防科技的道路。在那段艱難歲月中，為了讓中國強大起來，憑藉著自力更生和不屈不撓的精神，一批科學家隱姓埋名、默默耕耘，奉獻了自己的一生。

中國的核武器研發是集體努力的成果，背後是無數科學家共同奮鬥的結晶。如鄧稼先、錢三強、朱光亞、于敏等人，他們在不同領域發揮了關鍵作用。鄧在核武器研發中的角色尤為重要。1948年他赴美國留學取得博士學位後迅速回國，並於1958年被任命為核武器研究所理論部主任。隨着上世紀60年代蘇聯中止與中國的合作，核武器研發的道路轉向自主探索。

日前香港再出發大聯盟在香港理工大學綜藝館一連四場公演的話劇《馬蘭花開-英雄大愛》，致敬的正是這群科學家。故事講述其中一位科學家—鄧稼先的事蹟。他被譽為「兩彈一星元勛」，以他卓越的才華和無私的奉獻精神，為中國的核武器研發立下了赫赫戰功。

在艱苦歲月中，鄧稼先帶領年輕的科技人才，面對物資匱乏的挑戰，運用非常落後的計算工具，克服重重困難，最終於1962年底繪製出原子彈設計藍圖。兩年後，中國成功試爆第一顆原子彈。隨後，鄧稼先和于敏領導的中科院團隊就開始氫彈的理論設計，最終於1967年試驗成功。從原子彈到氫彈的研製，中國僅用兩年零八個月。這些國防科技的突破，為我國自力更生的歷程留下了光輝的一頁。

鄧稼先在28年的奮鬥過程中，離開家人，默默奉獻一生的事跡深深感動着每一位國人。話劇《馬蘭花開-英雄大愛》生動呈現了他成長過程中的立志、苦學，以及他對核事業的無私奉獻。劇中不僅有他的家人、摰友楊振寧，還有志同道合的戰友們，讓我們更立體地看到這位英雄在事業成就背後的同路人。

鄧稼先的妻子許鹿希在背後的付出，更令人動容。在丈夫隱姓埋名的20多年裏，許鹿希未曾埋怨，矢志不渝地信任他、支持他，悉心照顧雙方父母和一對子女。當鄧稼先病重回京後，她也細心陪伴，陪他走過了生命的最後一程。值得一提的是，許鹿希本人也是一位優秀的女科學家，專注於人體解剖學和神經解剖學的教學與研究，她的奉獻精神和高尚情操，成全了丈夫的強國夢，也為這段故事增添了感人至深的親情暖意。

鄧稼先的故事宛如在戈壁灘上綻放的馬蘭花，為荒漠帶來了色彩和希望。在新疆的馬蘭基地，他培育了三個兒子，分別名為原子、核子和中子，自己卻在一次核試驗中親自進入核心區檢驗未爆的彈體而感染輻射，最終因咯血而辭世。他用一首充滿革命浪漫主義的詩總結了自己的一生：

《輕舟已過橋》

「紅雲沖天照九霄，千鈞核力動地搖。

二十年來勇攀後，二代輕舟已過橋。」

英雄長眠，大愛無言。鄧稼先的事跡是無數願意隱姓埋名、不計個人名利，為祖國奉獻者的縮影。試問，沒有一代又一代科學家無私精神和勇攀高峰的決心，為國防安全築牢屏障，何來有我們和平成長的環境？

這部話劇源自清華大學的校園劇，在今年鄧稼先誕辰100周年之際，9月中旬在北京國家大劇院上演了第100場。今次，香港再出發大聯盟花了10個月時間把它改編成粵語版，由本地大中小學生、部份專業及新手演員共40多人一起演出。在港演出四場，共吸引近4000名觀眾，其中包括來自20間學校的師生及家長，是一次非常有意義的愛國主義教育。

在國慶75周年的特殊時刻，我們銘記並致敬鄧稼先以及所有默默奉獻的科學家，以他們自力更生、艱苦奮鬥的精神激勵自身，為祖國繁榮、人民幸福不懈努力。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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