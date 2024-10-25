來稿．施政報告｜普及「院舍離世」　政府可以這樣做

來稿作者：范寧、陳培興



行政長官李家超於《2024年施政報告》提及加強對末期疾病病人的晚期照顧服務，包括在居處離世的配套措施及加強生死教育，務求提升末期病人臨終的生活質素，以及促進親屬在病人病重期間以至離世後的福祉。

現時本港近九成半人在急症醫院的病房離世，臨終舒緩服務有限，急救措施或延長生命卻未必貼近病人福祉。近年各界所推動的「預設照顧計劃」包括自主照顧安排和治療取態，以及其他如臨終心願、家庭關係、回顧生命歷程等心靈需要；在陪伴親人走最後一程常常難以在急症病房實現，故此這些臨終關顧更顯奢侈。

幸而，欣悉早前政府刊憲，由本年度6月3日起，於院舍離世的院友如被診斷為末期疾病，在離世前14日內曾接受註冊醫生診治，證明死於自然原因，則該死亡個案便毋須呈報死因庭。此舉讓「居處離世」受院舍、社福界廣泛討論，使病人有機會如願，實屬病人福祉。

目前法例雖已修訂，但院方、市民、家屬以及社福各界仍有憂慮，包括相關的「吉利」觀念，老友記目睹院友離世的不安情緒，社福界、院方的實際執行及人手額外培訓，都令管理層和前線百上加斤，卻未獲悉政府的具體支援配套，更甚者擔憂家屬投訴等，這些疑慮此起彼伏，沒完沒了。

誠然，適應新政乃需時間，我們希望提出以下建議，協力推動「院舍離世」之普及願景。

加強院舍支援並增撥資源：以五年時間為現有院舍建立寧養房、持續提供同工訓練，繼續透過「賽馬會安寧頌計劃」提供恆常臨終服務配套，促進院舍上下能妥善提供服務。

成立跨局、跨政府部門之協助機構：以監管、制定、統籌及協調居處離世的相關服務，此建議可參考現時基層醫療署之形式。

促進院舍建立「臨終服務管治委員會」：委員會可邀請具醫護背景人士加入，以作監察及因應相關臨終服務提出建議；並定期向政府提交臨終院舍服務發展的建議和報告。

透過社區藥房或協作的醫護服務單位提供臨終舒緩藥物：現時社區註冊西醫並不常常儲存臨終服務所需之藥物，故可考慮讓社區藥房提供相關藥物支援。

在社區和醫管局內廣泛宣揚「院舍離世」之訊息及好處：讓醫生、護士、醫務社工、病人資源中心等清楚院舍能提供的相關服務，以便蒐集資訊提供給病者及其家屬。

建立院舍質素認證制度：政府應將能提供良好「院舍離世」服務之院舍定為優良院舍；同時讓「預設照顧計劃」界定為院舍之恆常服務，提供予新入院舍之院友。

提供資助予經濟有困難之「居處離世」臨終者及其家庭：政府宜提供資助予經濟有困難之臨終者及其家庭，因為在居處離世牽涉不同專職服務及離世後的遺體處理費用，包括醫生費用（評估、診症、簽署死亡證）、醫療費用（如護士、物理治療、營養師及特別的食餐、情緒支援等）、殮房儲存費（因遺體不能運回公立醫院或公眾殮房，而只能運送到私營運作之殮房，這對弱勢社群來說是一大負擔）。

院舍配套與所需支援

實際服務上，過往院舍在緊急情況多召救護車，照顧患者至辭世的經驗未必豐富。因此，如何讓有經驗的醫生、護士甚至保健員等恆常出現乃院方一大難題，稍舉一例，現時政府提供的CGAT 醫務團隊每14日接觸臨終病人也未必容易。此外，院方仍需照顧員工對政策的顧慮，從理想到落實願景並提供人性化之服務，仍有一段距離。

所幸是，院舍實現「居處離世」所需的醫療設備不多，亦不必到醫院級數。若能有監察儀器、特設衛浴和按摩設備、臨終寧養房並改動現有設施用途及更新空調已很理想。而問題是，相關的「升級」費用由誰負擔，是院舍、政府、家屬還是透過特定的資助計劃，至今仍未有普遍定案。

立法後，持份者之間的服務關係亦會改變，以往院舍醫生負責診症和開藥，如今參與離世服務，或需時適應與院友及其家屬建立關係，安撫臨終患者或家人之情緒需要，同時院舍亦需要與醫生護士更緊密溝通，以上種種因應新政的人事變化，都需要時間磨合、累積經驗並接受培訓，方能順利推進居處離世。因此，當務之急除增撥資源於院舍以提升硬件裝置、照護設備及寧養房等，廣泛為醫護團隊乃至員工上下提供生命教育培訓，讓他們能夠妥善接洽病人與家屬亦相當重要。

「院舍離世」勢在必行，各持份者應勇於求變，不論是醫護、院舍前線或管理層，甚至家屬、院友、生命教育者亦需要齊心協力，長遠使服眾明白到「在院舍離世比在醫院好」的事實。我們深信社福界絕對有能力讓「院舍離世」全面實踐，讓臨終病人在熟悉的環境、悉心的照護下得到尊嚴和平安，並由至親陪伴圓圓滿滿走好這趟人生之旅。

作者范寧醫生是毋忘愛主席，陳培興是「居處離世」臨終服務者。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。