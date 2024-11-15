楊莉珊｜刻不容緩！港府應高調嚴打假學歷

今早打開手機，彈出有關假學歷的新聞又一次震驚了我！繼香港大學早前揭發多宗內地生利用假學歷證明入學個案後，近期竟然再有澳門大專院校收到26份懷疑造假的中學文憑試 （HKDSE）成績申請當地入學。倘若任由假學歷繼續破壞香港高等教育與學歷的國際公信力，那將為香港帶來毀滅性的打擊，筆者呼籲特區政府應該高度關注事件，並儘快採取打擊假學歷的專項執法行動，才能維持香港教育來之不易的國際聲譽。

來稿作者：楊莉珊



雖然香港考評局未正式對公眾承認事件，但澳門教育及青年發展局今年已召開兩次關注假學歷的會議，表示關注「鄰近地區」發現假學歷，並與澳門院校商討如何把關，阻截假學歷流入。

筆者以為，香港公開試的國際認受性與高等教育的品質，是香港蓬勃發展的關鍵基石之一，假學歷風波對香港的打擊涉及教育體系的公信力、法律秩序以及國際形象等。一旦香港的教育文憑失去公信力，香港學子在國際職場上將處處碰壁。此外，這不僅違反香港法律，也破壞了社會的法治與公平，若不及時嚴厲打擊假學歷，使得國際社會對香港的學術誠信產生質疑，如何發展國際高等教育樞紐？長遠來說，更將影響香港改革是否成功，因為人才是改革的關鍵力量，如果人才素質名不符實，改革成功將難上加難，特區政府不可不慎。

筆者專門與高等教育的朋友還有青年朋友談及此事，了解到內地社媒上有不少類似「雙非（大陸排名較低大學）靠香港水碩逆襲」的留學中介廣告，公然為香港假學歷賣廣告。廣告聲稱這是為內地「雙非」(非985/非211)的普通大學生快速增值學歷的捷徑，也有用家在網上聲稱「一年港碩是花錢買學歷，雖然水但有用」，可見情況已經到了公然造假，無法無天的地步，但香港有關部門的打擊力度卻未見「給力」，令人費解。

筆者知道特區政府已有既定措施打擊學歷造假行為，但現狀如斯猖獗，顯示當局應該明顯加強打擊力度。首先要進一步完善法規建設，明確界定假學歷的定義、範圍及法律後果，提高違法成本。其次是依法嚴厲追究提供假學歷的仲介機構和個人，譬如設立黑名單等。另一方面也要在高校範圍內下功夫，加強對入學申請材料的審核力度，同時與內地與海外教育部門建立更緊密合作關係。其四，也要加強宣傳與鼓勵打假，鼓勵公眾積極舉報假學歷行為，讓造假學歷無所遁形。

香港的高等學歷之所以被不法之徒「看上眼」，就是因為有含金量高，而這種含金量就是建基於廣泛的國際認受性與公認的優秀學術水平。一旦遭受破壞，那本地人才受損，國際人才卻步，香港不能成為國際人才會聚的智慧高地，改革成功之路將成遙遙之途。因此，特區政府高調打擊假學歷已到了刻不容緩之勢，特區政府應及時行動。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港(地區)商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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