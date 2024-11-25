紫荊黨｜是時候為香港的中學重新引入分流機制

來稿作者：周小稞



11月11日應用科學大學聯盟在香港正式成立。這是繼3月21日香港都會大學獲批成為香港首間應用科學大學、11月1日聖方濟各大學獲批成為第二所應用科學大學後，特區政府在推進應用科學大學發展及提升職業專才教育地位上所採取的又一新舉措。應用科學大學聯盟除香港都會大學和聖方濟各大學這兩家正式成員外，還有東華學院和香港高等教育科技學院這兩個附屬成員。為支持聯盟工作，政府還專門撥款一億港元，幫助聯盟開展與不同持份者的合作。

對於特區政府近一段時間多項推進應用科學大學的舉措，筆者要大大點讚：一方面是因為政府在2023年施政報告中首次提出應用科學大學的計劃不到半年就將概念轉化為現實，速度之快、效率之高確實令人刮目相看；另一方面更是因為「應用科學大學」這一概念源自德國的教育體系，現在被英式教育體系的香港引入確實算得上是一項創舉，說明特區政府已充分認識到職專教育的重要性，而用「應用科學大學」取代「專科學校」的稱謂更是提升了職專教育的地位。

大學與需求錯配 職專教育日益重要

筆者在三年前就曾經撰文，呼籲特區政府重新思考職專教育在香港的應有地位，因為多而泛的大學教育並沒有讓學生習得有用的技能，並為他們未來的職業生涯打下堅實的基礎。這一現象在英美教育體系中表現得尤為突出。筆者就聽聞很多加拿大的學生在大學畢業後又重回社區學院進修技能，以便找到可以謀生的工作。隨著AI技術的突飛猛進，大量為大學生準備的工作會被AI所替代，大學教育與職場需求的錯配會越來越嚴重，這也讓職專教育的重要性日益顯現。

慶幸的是，李家超就任特首以來就一直對職專教育予以了充分重視。在2022年其第一份施政報告中就提出多項措施推廣職專教育，包括推出更多應用學位課程、提供更多學位資助名額、優化高中應用學習課程等；在2023年施政報告中又提出成立應用科學大學以及應用科學大學聯盟，提升職專教育的學位地位，推進職專教育的聯動發展。應該說，特區政府為推廣職專教育做了大量工作，尤其是職專教育也有了自己的大學。現在的問題是，我們的職業高中在哪裡？

職專教育於香港而言並非新鮮事物。上世紀六十年代，香港開設了不少五年制的工業中學和職業先修學校，為很多未能升中的小學畢業生提供多一種教育選擇；七十年代，香港先後實施小學六年義務教育和小學與初中九年義務教育，大量未能升讀高中的初中畢業生為七、八十年代建立的八所工業學院所吸納，並為香港快速崛起的出口加工業培養了大量技能型人才。期間，為了解決資助初中學位不足的問題，港英政府推行「升中試」，只有一半小學畢業生有機會升入初中；在實施九年義務教育後，港英政府又在資助高中學位不足的情況下，於1981至1987年實施「中三淘汰試」，結果又有近四成的初中畢業生被淘汰出局。

港英政府上世紀於香港中小學實施的「分流」制度，表面上看是因為政府財政資源緊張，沒有能力提供足夠多的初中學位與高中學位滿足學生進一步進修的需要，但實際上則是考慮到當時的經濟發展水平與人力資源需求。當香港的產業發展還依然停留在勞動密集型階段或技能密集型階段時，社會對初中畢業生或高中畢業生的需求就不會那麼強烈，對小學畢業生或初中畢業生的適當分流恰恰促進了人力資源供應與就業市場需求的匹配。不過當政府不再受困於財政資源的約束而香港的經濟又從技能密集型轉向知識密集型，再加上步入中產後的華人家庭強烈的望子成龍觀念，「中三淘汰試」分流制度便不再合時宜而成為歷史。

三年高中能否不是痛苦的「陪讀」？

隨著2008年特區政府實施從小學到中學的十二年免費義務教育，全港中學不僅實現了初中與高中的一體化，而且之前存在的文法、工業、職業先修分流課程也逐漸為所謂的「全人教育」課程所替代。此時的中學無論是好的第一組別學校還是差的第三組別學校，都將升讀大學作為了唯一的教育目標。理想很豐滿，但現實依然骨感。不是所有的學生都符合上大學的要求，也不是所有的工作都需要大學生來做，即便是香港這樣發達的經濟體。很多因為學業不佳而從小學派位到第三組別學校的學生，儘管在初中階段努力改進，但大部分也很清楚，即便升入高中，但能通過中學文憑考而進入大學深造的機會仍是微乎其微。

對於這些學生而言，三年高中就是痛苦的「陪讀」，不僅浪費了政府的教育資源，而且虛度了學生的寶貴光陰。更糟糕的是，這些學生在高中畢業時並無任何職業技能，以幫助他們在就業市場上找到一份體面的工作。在很多情況下，這些學生不得不在家庭的幫助下花錢進修一些他們原本可以在高中就能修讀的技能課程，以增強他們在就業市場上的競爭力。即便這些課程有時可以得到政府的資助，但無論是政府的資助還是家庭的投入，本來都是可以通過職業高中避免的開銷。更重要的是，學生就業年齡推遲了，這對高度老齡化的香港尤為不利。

當前特區政府對職專教育已予以高度重視，並推出系列措施，如果再配以職業高中，那麼香港新型的職專教育體系就形成了完備閉環。職業高中讓有志於職專教育的學生在免費義務教育體係裡打下職專教育基礎，並為應用科學大學提供更為優質的生源，而應用科學大學又為職業高中優秀畢業生開闢進一步深造的通道。筆者建議教育局以循序漸進的方式將分流制度重新引入香港的中學體系，先以三類中學為試點，將部分三類中學改建為職業高中，並通過考試將部分學生分流至職業高中，最終實現將三分之一初中畢業生分流至職業高中的目標。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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