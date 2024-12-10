來稿｜盛事經濟不重量重質

來稿作者：楊華勇



為了刺激經濟，特區政府的施政重點之一是推動大量盛事，今年總計二百多項，平均一至兩天就會出現「梗有一項盛事喺左近」的情況。然而，量多不代表質高，部分所謂盛事其實只是小圈子活動，無法收到促進經濟之實效。為資源的合理分配提供依據舉辦盛事，不能只重量，更加要重質、提質，確保每一分投入都能帶來最大的效益，透過舉辦國際盛事串連各產業尋找經濟新增長點。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛就認為，盛事大多停留在「地方活動」、「區域活動」層次，強調應追求利益最大化，促請政府因應自身優勢調整活動至較大型、高旅遊需求及高價值的年度盛事。

舉辦盛事理論上確是招徠旅客的可行計策，癥結在於盛事的質素必須顯著提升，以免淪為形式主義的濫竽充數。與其一年舉辦二百多項影響力不大的盛事，倒不如集中精力舉辦二十多項真真正正有號召力的大型活動，適合男女老幼各個層面共同參與。貴精不貴多，重質不重量，才是盛事經濟該有的精神面貌。

盛事經濟要注意未必「旺丁又旺財」，更切忌「運動式經濟」，大活動一過就回復水靜鵝飛。「盛事經濟」是一年來香港特區政府推動經濟發展的新思路、新舉措，也贏得了香港社會的普遍支持，但也有一些聲音提出質疑和擔憂。這一兩年以來盛事數量不可謂不多，遺憾的卻是，部分盛事虛有其表，活動僅屬冷門的小圈子玩意，缺乏招攬大批觀眾入場參與的賣點。

港府今年初宣佈一系列盛事活動，希望帶動旅遊、酒店、餐飲及零售等行業，為香港帶來巨大的盛事經濟效益。不過，一項民意調查顯示，受訪市民普遍對盛事經濟有負面看法，質疑是浪費及勞民傷財，尤其是今年初邀請美職聯球隊國際邁阿密進行表演賽，世界球王美斯最終沒有出場獻技，受訪者認為導致負面宣傳，令香港的活動策劃能力蒙羞。至於「市民對調查所述盛事的印象」當中，最常出現字詞為「浪費」，也有不少受訪者回應指，盛事經濟「勞民傷財」，而且缺乏「本地文化的代表性」，對遊客吸引力不足。

港府著力推動的盛事經濟，包括活化廟街夜市等，則被受訪者標籤為效率低、組織不善，據報導廟街夜市經濟效益微乎其微，也有受訪者批評為缺乏吸引當地人和遊客的獨特產品，在推廣當地文化和促進夜間消費方面被視為失敗。港府推動的許多盛事，夜市等活動並沒有促進當地消費，許多活動缺乏可衡量的成果，令人對其價值產生懷疑。

今年新一份財政預算案，當中宣佈增撥10.9億元支持旅發局推動旅遊業發展措施及活動，包括每月在維港舉行煙火匯演和無人機表演。放一次煙火須花費約100萬元，有市民反對定期放煙火，認為不符合成本效益。100萬元的花費確實不菲，特別是在財政壓力較大的情況下，這筆開支可能會讓人們質疑是否值得。

盛事經濟在海外確有不少成功例子，就如2022年疫情之後復辦的蘇格蘭愛丁堡藝穗節，經濟貢獻高達4億元英鎊，參與人數達150萬人次，每1英鎊公共投資帶來33英鎊經濟效益，同時創造7,150個就業機會。另香港主要競爭對手新加坡為例，2022年舉辦的世界一級方程式賽車 （F1）新加坡大獎賽，吸引超過30萬名觀眾入場，國際觀眾佔近50%，全球觀眾更高達8600萬人，創造的經濟效益高達7.65億港元（1.3億新加坡元），單計宣傳價值亦高達4.42億港元。

盛事經濟不重量重質，香港應借鑒蘇格蘭、新加坡等地方盛事經濟成功例子，可以幫助香港更好地發揮大型活動的經濟效益，包括確保活動與當地發展目標和產業需求相契合，以最大化經濟和社會效益，還可以考慮舉辦各類文化、體育、科技等活動，吸引不同背景和興趣的參與者，積極吸引國際盛事和會議，提升城市國際影響力和吸引力。更要確保當地居民和企業能夠參與並受益於這些活動，促進社會和經濟的包容性增長。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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