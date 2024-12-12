仲點論政｜解讀跟秘魯的貿易協定

來稿作者：劉仲恒



秘魯離我們很遠，超過18,200公里，從香港坐飛機到秘魯首都利馬要接近24個小時。這麼遠在天邊的地方特首也千里迢迢地飛過去，那當然是「有利可圖」了。不錯，對於香港這種外向型經濟，多一個市場總是件好事。秘魯並不是個完全陌生的地方，去年，秘魯是香港在南美洲第五大的貿易夥伴，雙邊貿易總額達到52億港元。這次到訪當地，特區政府跟秘魯政府簽署了《自由貿易協定》，生效後絕大部份出口到秘魯的香港產品可以獲得免關稅待遇，這肯定有助增強本港貨品在那裡的吸引力和競爭力。

媒體在廣泛報導這《自由貿易協定》時，卻鮮有提及另一個非常重要的消息，就是同時出席亞太經合組織峰會的國家主席習近平，在秘魯通過視訊出席了當地錢凱港（Chancay）的開幕儀式。一旦投入運營，錢凱將會成為南美洲西岸最大的深水港，目前無法停靠南美洲其他港口的貨櫃輪，都可以停在錢凱，而且這新港口可以把從中國出發的運輸時間縮短一半。

航運業專家估計，錢凱港這個項目將顛覆當前的航運模式，並可能在未來幾年改變全球貿易的形態。香港的航運業不是面臨著壓力和挑戰嗎？前一陣子才聽見跌出全球十大的新聞，現在錢凱港的冒起會不會為本港的航運業帶來新轉機呢？筆者認為這是個政府和業界都應該認真研究的課題。

國家非常重視錢凱港這個計劃，已由中資銀行提供了價值近10億美元的貸款。其實，中國和秘魯雙方都對錢凱港有著非常宏大的願景。中國駐秘魯大使說錢凱港有成為「南美洲上海」的潛力，而秘魯交通部長則表示，他們國家的目標是把錢凱打造成為「南美洲的新加坡」。另外，國家積極推動的「一帶一路」倡議已經提升到2.0版，涵蓋的地域更廣闊，錢凱港在升級版的「一帶一路」倡議中佔據著重要地位，值得香港重視。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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