仲點論政｜歷奇活動是重要的青年政策

來稿作者：劉仲恒



記得小時候去離島玩，最印象深刻的那一次就是去長洲的張保仔洞。印象最深刻因為那簡直是一趟探險，著名大海盜收藏寶物的山洞會是甚麼樣子的呢？還會有未被別人發現的寶物嗎？在好奇心驅使下，我們幾個小孩子沿著鐵梯爬下去，走進只可供一人通過的狹窄洞身，由於沒有帶電筒照明，漆黑的環境反而增加了刺激感。

在青少年的成長過程中，歷奇能帶來的影響一定是正面的，好處包括提升信心、增強體質、強化團隊合作能力和成就感，同時也能讓年輕人擺脫手機的「束縛」。總體來說，當青少年參加歷奇活動時，他們常常會被推出自己的舒適圈，必須要面對他們以前可能從來沒有經歷或想象過的挑戰。這樣的經驗有助建立他們的信心和自信，對於日後生活的各個領域都會有用。

另外，不少青少年對使用手機上癮，已經成為受人關注的問題。筆者看過一些統計數字，有59%的父母認為他們的孩子對使用手機成癮，就算青少年自己，也有44%認為他們在手機螢幕前花費了太多時間。此外，78%的青少年說他們至少每小時要查看手機一次，72%的青少年承認有回覆電話通知或短訊的衝動。而當年輕人參與歷奇活動時，他們必須放下智能手機。由於絕大部份活動都涉及體能鍛煉，例如遠足、划艇或攀石，這樣便可以讓年輕人不做「低頭一族」，轉而進行體能活動，從而保持活躍和健康，這對他們的整體健康福祉都是至關重要的。

再者，歷奇活動也是訓練年輕人團隊合作的絕好機會。在很多歷奇訓練活動中，參與者通常需要跟隊友共同努力才能實現團隊目標，這樣的訓練可以幫助年輕人培養在個人和職場環境中都非常有用的團隊合作和領導技能。更重要的是，當年輕人完成一項歷奇活動時，他們必然會感到一種莫名的成就感和自豪感。這股魔力般的感覺可以幫助增強他們的自尊和動力，激勵他們在未來接受新的挑戰。

前幾天，民政及青年事務局和青年發展委員會聯手推出了為期兩年的青年歷奇訓練活動資助計劃，邀請合資格的非政府機構提交申請。筆者作為青年發展委員會的非官方委員，認為這是一件大好事。青年發展是社會的頭等大事，政府和非政府機構有責任為青年提供有系統、具質素和規模的培訓，這樣有助提升年輕一代的身心健康、正向思維和抗逆力，同時也能培養他們的紀律精神和團體意識。與此同時，青少年的正面價值觀和健康積極意識也非常重要，這方面可以通過鼓勵他們參與歷奇訓練活動來達成。我們的目標就是盡所有能力，把未來一代培育成為有擔當、有理想，願意為香港和國家建設全面投入的新一代。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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