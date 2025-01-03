來稿｜應容許市民善用強積金供樓和支付醫療開支

來稿作者：張景宜



因為外圍經濟周期和樓市波動，近年開始出現負資產，以及一些中產未能找回工作，而出現供樓壓力。同時，從不少保險經紀朋友口中也得知，一些中年人因為未有趁早購買保險和加入自願醫保的行列，導致遇到癌症及重症時，往往未能全面應對。

筆者認為，政府可以在預算案中，大膽放寬市民運用強積金於供樓，作部分首期和支付醫療開支，把用者自付的概念貫徹，也避免出現斷供潮。參考新加坡政府，它們也一直讓居民利用公積金來購樓及將人工一部分撥為醫療公積金，這樣有效做好和建立起多個保障，分擔公營醫療系統壓力。 首先，我們陸續看到負資產開始有上升趨勢，加上經濟周期，不少企業明年都未必有加薪和優厚的花紅。因此，業主們都面對著不少的供樓壓力，賣樓蝕讓也會引發樓價進一步波動，斷供更會造成重大的危機。筆者認為，允許年齡40歲以上人士，利用不多於一半的強積金作抵押，來應對首期或每月供款的壓力，實屬合適的政策調整。

第二，政府也可以大膽考慮，與保險公司合作，容許50歲以上人士以保單現金價值作抵押，承擔風險，讓保險公司和銀行作為短期貸款。這樣能夠有效解決他們在樓市中的困境，特別是在需要作臨時過渡供樓的人士。穩定的樓市對整體經濟有著正面和積極意義，也可以減少社會矛盾。

第三，要減輕中產階級的壓力，也要從醫療開支和成本上入手。政府有必要進行跨局討論，研究是否需要推行強醫金，與市民和保險公司共同分擔醫療開支。過去一段時間，陸續出現病人北上用藥就診，或是公立醫院輪候時間特長等，關鍵還是在於醫管局的收支平衡問題。隨著財赤變成結構性問題，與其只是從減人工，削減購入創新藥物的開支等，政府理應研究，是否應該擴大自願醫保，設立創新藥物特別基金，開始研究強醫金及供款比例等。

在當前的新型經濟情況及政府財政收入縮減情況下，是時候認真探討過萬億的強積金存款及建立多層級醫療融資方案的必要性。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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