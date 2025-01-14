來稿｜大中華區年度漢字展風貌

來稿作者：陳文坪



2024年世界局勢不斷改變，其實政局也在改變、經濟在波動、國際關係更是空前緊張。而年度漢字能否反映出各地區的社會狀況以表達對時局的關注呢？

新加坡的年度漢字被命名為「字述一年」，體現其創意思維。2024年「字述一年」為「災」。過去的一年，獅城災害有這麼嚴重嗎？讀者才評選出「災」為年度漢字？其實恰恰相反。與世界各地區相比，獅城既無天災如地震颱風、洪澇氾濫、火山爆發、天寒地凍、熱浪侵襲、嚴重乾旱，也無人禍，最多是鄰國燒芭煙霾飄來造成空氣污染，貨輪海上相撞造成原油泄漏污染海域。與其它國家、地區相比，獅城可以說是風調雨順的。

去年世界各地發生天災有增無減。特別是臨近國家、地區受到的侵害通過媒體傳送到讀者、觀眾面前歷歷在目。如超級颱風接二連三，洪濤滾滾、地震樓房倒塌、火山爆發等破壞性超強。「災」字的當選，說明獅城人民雖生活在沒有天災的國度卻揣着惻隱之心、憐憫之心、同情之心。更貼切地說，獅城人民是感同身受的。

揭曉年度漢字，多數主辦機構都是利用傳統的書法方式把當選年度漢字書寫下來。不但推廣漢字，也弘揚書法，讓人們熱愛漢字的同時，也能領略書法的魅力。而在獅城，卻用另一種創新方式來揭曉。主辦方以冰雕藝術呈現去年年度漢字，邀請獅城冰雕師彭澤以精湛的技藝在冰方塊上刨刻出「災」字。他熟練地用電鋸把漢字的輪廓切割出來，再用工具雕琢冰塊，一個立體的「災」字躍然熒幕，讓人耳目一新。

獅城每年用不同方式來展現年度漢字，不但讓讀者體會漢字的意涵，也讓人們進一步感悟漢字的優美。這說明了除了用傳統的書法來書寫外，也可以用另類創新的方式呈現漢字。一舉並得。

年度漢字的投選或評比都在一年年底揭曉。唯獨香港至今未公布2024年年度漢字。與香港快節奏相比，這一活動着實「慢動作」。香港的年度漢字評選是由政團（黨）主辦。民建聯12月9日公布10個候選漢字，包括「人」、「愛」、「穩」、「變」、「教」、「慶」、「旅」、「樂」、「創」和「民」，投票至31日。但是無論哪個字當選年度漢字，褒義成分居多，因為這十個候選字都是「紅」字，沒有貶義。

進入12月，各地評選的年度漢字相繼出爐。使用漢字的國家、地區大多在亞洲，如中國大陸、香港、台灣、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓等。日本是最早評選年度漢字的國家之一，至今已有30年的歷史。2024年年度漢字為「金」，可謂是「金」光閃閃，金錢滿「污」，可說是好壞參半。好的一面是為舉辦至今30年的年度漢字增輝，壞的一面說明銅臭味下造成日本政壇的烏煙瘴氣。

日本漢字能力檢定協會12月12日在京都市清水寺公布2024年日本年度漢字時提到，「金」字反映多個社會關注議題，包括日本選手今年在巴黎奧運表現亮眼，摘下破紀錄20面金牌，以及圍繞着日本政壇的「裏金」（黑金）問題。「金」字當選，既是對成就的讚美，也是對問題的警醒。 它告訴人們，在追求金色的夢想時，不能忘記那些隱藏在光芒背後的陰影，需要更加堅定地維護公平正義，守護社會的良知與底線。

華文在海外使用的人數、範圍，學習程度最高的當屬馬來西亞。華文教學從小學至大學一條龍服務，有一套最完整的教育體系。馬國舉辦漢字評選活動今年已是第14個年頭，是東南亞最早的國家。2024年年度漢字脱穎而出是「升」， 比排名第二的 「昌」，得票率僅相差0.34%，可謂是「升」堂入室，擠下「昌」言無忌。「升」被選為馬來西亞年度漢字，充分反映了馬國社會在首相安華倡導的「昌明大馬」下，政局趨穩、國家發展穩步向前，人民冀望生活水平向上提升、來年也能步步高升。不過，政府須加大力度更好的控制物價升漲，降低中低下層的人民生活成本，否則物價節節上「升」，就不是好事。

而海峽對岸台灣，2024年代表字票選結果公布，「貪」字以8736票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字，第二名是 「鬥」，第三名是「騙」。報道稱，「貪、鬥、騙」總結了台灣2024年的人心與社會、政治亂象。「貪」、鬥」、「騙」都是貶義詞，說明了台灣政壇長期獨有的怪現象。無論哪個政黨執政，政治人物都伸長手，利用官商勾結的「貪」，議員更離不開 「鬥」，而這時的鬥，不是智鬥，而是全武鬥。而「騙」，多時與電信詐騙相關。好多台灣人都被詐騙而失去金錢，更甚的是，連人也被騙去奴役。

日前，中國藝人王星被賣「豬仔」到泰緬的詐騙園區而轟動娛樂圈，大陸就是最明顯一例。文明社會下的「黑暗角落」竟然可以存在多年而政府卻眼睜睜看着「無辜人」一直前「騙」後繼，赴湯蹈火，自己人殘害同胞卻而束手無策。

中國大陸的年度漢字從2006年開始至今18年。評選年度漢字，彰顯漢字的魅力。由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2024」，「智」字當選今年年度漢字。同時，中國還公布了年度國內詞為「新質生產力」、國際字為「變」、國際詞為「人工智能」。

在積極開拓進取、行穩致遠的中國，無論是「智」造抑或質「造」，都說明中國改革開放不斷深入，為世界作出偉大貢獻。作為世界第二大經濟體，只要堅持改革開放，中國的「智」造必將惠及國際社會，惠及人類文明發展。

東北亞的韓國《朝鮮日報》12月9日報道，由韓國大學教授選出的2024年度漢字成語為「跳梁跋扈」，意思是「肆意妄為、隨心所欲行使權力」，剛好命中了韓國政壇的詭異，尹錫悦六小時戒嚴令。11月25日至12月2日，韓國《教授新聞》周刊面向1086名韓國大學教授進行了問卷調查。其中，41.4%的受訪者將「跳梁跋扈」作為年度成語，排在第二位的是「厚顏無恥」，其次是「碩鼠危旅」。無論哪個年度漢字成語，都能很好概括當今韓國社會現象。

中華文化博大精深，中華文明源遠流長，中華文字字字珠璣，一字、一詞賦予一年發生的大小事。漢字，是世界上單字、單詞就能體現與表達人類情感、社會動態、政壇亂象一年裏所發生事件的文字。中華漢字，是極為特殊的藝術，它是文化傳統藝術中最簡單最典雅而又最富有內涵的藝術。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。