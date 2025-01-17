仲點論政｜環保努力不會白費

來稿作者：劉仲恒



走在外面看著藍藍的天空，心情無比舒暢。空氣對於我們，就像水對於魚，沒有人希望在污濁的空氣裡生活。

說空氣質素好了是有事實根據的。筆者看過環保署公佈的消息，雖然隨着疫情後香港和鄰近地區社會和經濟活動復常，本港的空氣污染物排放量回到正常水平，但可喜的是，香港整體空氣質素改善的趨勢沒有改變，2023年本港空氣質素是回歸以來排第二最好的。2022年由於疫情關係而導致整體社會活動下降，那時的空氣質素好是可以理解的。去年社會和經濟活動復常，所以空氣污染排放量也回復到正常水平，但香港一般空氣中可吸入的懸浮粒子、微細懸浮粒子、二氧化氮和二氧化硫的年均濃度跟2011年相比，下降了40%到69%；同期的路邊空氣污染物年均濃度也減少46%到58%，臭氧年均濃度過去幾年來的數據也平穩。另外，香港低能見度的時數，比2004年的高峰水平大幅減少了81%。

這說明了一個非常重要的道理，就是如果我們把環保做到實處，大家「身體力行」，都盡一份力的話，我們的努力是不會白費的。更值得鼓舞的是，同樣的趨勢在其他地區也出現了。以歐洲為例，去年歐盟溫室氣體的淨排放總量下降了8%，這無疑代表歐盟在氣候中和方面取得了重大的進展。歐洲環境署解釋說，這一明顯下降是由煤炭使用量大幅下降和可再生能源增長帶動的。由此推論，如果香港也進一步減少煤炭的使用和由可再生能源頂替，我們也可以享有更好的空氣質素。

當然，情況有改善就應該再加一把勁，千萬不可自驕自滿。這些年來，市民普遍的環保意識確實是增強了，但有沒有再提升的空間呢？當然有。目前，本港平均每日仍有超過15,000公噸的固體廢物棄置在堆填區裡，當中光是廢棄塑膠就多達每天2,300多公噸，足以裝滿150多輛雙層巴士，你說可怕不可怕？另外，首階段管制即棄塑膠餐具和產品的措施已經實施，現在食肆不可以向顧客提供塑膠飲管和塑膠即棄餐具，酒店也不得提供塑膠樽裝水和塑膠包裝的洗浴用品，而社會上沒有不滿的聲音，可見港人的環保意識已有了顯著的提升。

歐洲環境署表示，歐盟的加速脫碳可歸功於可再生能源使用的快速擴張和對化石燃料使用的減少。去年，使用可再生能源已佔歐盟能源消耗總量的24%，比2005年的10%上升了很多。同時，歐盟2023年一次過能源的使用量，也比2005年下降了19%，這些都是我們香港值得借鏡的。

筆者喜歡成語，記得小時候聽過詩人李白看見老婆婆在磨一根大鐵棒，誓言要磨成鏽花針的故事，特別印象深刻。環保努力也是一樣，只要有恆心就一定能成功，我們的努力是不會白費的。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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