方國珊｜國家安全涵蓋面廣　人人息息相關

國家安全對不少市民而言，是政治、軍事、國土層面的傳統領域，未曾想到國安與日常生活息息相關。

去年行政長官施政報告提出培訓地區國安導師，在社區推廣國家安全教育。維護國家安全委員會秘書處聯同保安局和民政及青年事務局，舉行「國家安全教育地區導師培訓計劃」。筆者有幸獲邀參加了上星期舉辦的國家安全教育地區導師培訓課程，課程期間透過參觀國家安全展覽廳，及講者以多元化的例子說明「國家安全、頭等大事、人人有責、人人可為」。

國家安全展覽廳是香港首個有系統地介紹國家安全的展廳，面積超過1,100平方米，向參觀者介紹總體國家安全觀，提高市民對國家安全的各個層面的認識和理解，介紹全民維護國家安全的重要性。展覽廳透過展品、展板介紹和有獎互動遊戲，帶出香港安全、社會穩定的現況，展示香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

國家安全涵蓋面廣 20個領域環環相扣

國家安全五大要素包括：以人民安全為宗旨、政治為根本、經濟安全為基礎、以軍事、科技、文化、社會安全為保障、促進國際安全為依托。

講者列舉例子，說明除了政治、軍事、國土安全，在總體國家安全觀理論體系中，還涵蓋經濟、金融、文化、社會、科技、網絡、糧食、生態、資源、核、海外利益、太空、深海、極地、生物、人工智能及數據這17個領域，20個領域環環相扣，需全盤理解、實踐和推動國家的整體安全。

保護好個人安全 也是國安的一環

現時資訊發達，虛假信息充斥網絡和社交媒體，市民日常生活中，在進行網上活動時，須時刻保持高度警惕，避免墮入五花八門的電騙、網絡詐騙陷阱，招致市民損失，人民安全為國安的五大要素之一，別讓不法之徒利用科技和網絡打開國家安全的缺口。

金融服務業佔香港本地生產總值的比例超過20%，金融安全至關重要。筆者幾年前收到不少市民求助，反映𣾀豐反口不派2020年第四季股息，影響退休長者經濟的來源和生活。事件源於英國央行要求在英註冊的銀行停派股息，雖然滙豐在港上市，但需聽從註冊地英國的監管機構指示，故此事件波及香港的長者小股東，促請金管局及證監會研究堵塞漏洞，增透明度，保障香港市民的金融權益。保障金融安全，將推動金融業進一步發展，如黃金交易，吸引投資者將實物黃金留在香港。

正向思維 做個有擔當的建設者

自2020年6月30日港區國安法實施以來，成效立竿見影，香港迅速由亂轉治，並已步上「由治及興」新征程。課程講者引述軍旅歌曲《當那一天來臨》的歌詞「這世界並不平靜，和平年代也有激盪的風雲。」，帶出國際形勢的複雜多變，維護國家安全並沒有局外人，需凝聚維護國家安全的共識和力量。筆者寄語大家要保持自信和正向思維，做個有擔當的建設者，推動加強香港國際金融中心地位。

作者方國珊是西貢區區議員、消防及安全工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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