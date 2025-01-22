仲點論政｜發展機場城市大有可為

來稿作者：劉仲恒



隨着民用航空的快速發展，現在坐飛機去公幹或旅遊已經是件平常不過的事了。筆者以前在海外讀書的年代，就目睹過廉價航空的興起，坐廉航從甲地到乙地，居然比坐長程旅遊巴還要便宜。遠的不說，光看內地，去年7月一個月份的民航旅客運輸量便已超過6,200萬人次，在當時來說已創下了一個紀錄。民航飛速發展，讓地球名副其實地成為了「地球村」，我們使用機場的頻率也大幅增加了。

既然機場去得頻密了，應不應該擴充機場的使用功能呢？不久前，本港機管局公佈了機場城市發展藍圖，計劃全力發展機場城市的潛力和投資機遇，要本港的機場匯聚商業活動、流行文化、藝術交易和娛樂消閑於一身，在充分發揮香港獨有優勢的同時，又能夠善用鄰近機場的土地和海灣資源。

縱觀全球，便可發現建設機場城市其實是個明顯的趨勢。在不少地方，機場已不再簡單地只是個機場，而是正迅速發展成為跟非航空相關的商業用地中心。筆者看過一項統計，目前全球已有20個機場城市投入了營運，另外還有13個正在興建之中。

就近航空服務點原來在選址上是佔有優勢的，有一項調查顯示，超過七成的受訪公司表示鄰近機場是未來選址時的重要決策因素。大多公司認為去到機場花最多30分鐘時間便最理想了，而且像香港這樣的樞紐機場比區域或小型機場更有優勢。因此，在樞紐機場周圍進行商業開發，肯定可以吸引更多商家。

除了鄰近機場的地理優勢，企業也看重商業匯聚的重要性。跟專業產業群聚在一起可以帶來網絡優勢和更有效率的供應鏈，性質相近的企業集中之後，便利和支持性的設施自然會出現。而跟專業性質不同的企業群聚，則可創造出一個多元性的商圈，通過多樣化增加商業環境的優勢和吸引力。

當下，粵港澳大灣區已經有七個機場了，包括香港、廣州白雲和深圳寶安三個國際機場，以及澳門和珠海金灣兩個幹線型機場，和佛山沙堤和惠州平潭兩個支線型機場。所以，光靠航空連通性一個因素並不足以吸引企業加入開發新的機場城市，還需要其他的商業、文化和區域因素，才能成就其事。這次機管局機場城市發展藍圖的發展重點，除了亞洲國際博覽館第二期發展，還將包括香港首個融合藝術創作、鑑賞和貿易於一身的一站式藝術廊總匯；全港首個專門為藝術品而設的藝術倉儲設施；全港最大型、提供超過500個遊艇泊位的機場海灣碼頭；糅合室內外運動遊戲概念，並將冒險、探索、運動和娛樂融為一體的運動主題遊樂區；以及海岸度假村和豪華酒店等。這個多元化的構思很有創意，是個大有可為的計劃。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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