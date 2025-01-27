來稿｜新加坡經濟增長強勁　購物券帶動市場買氣

來稿作者：陳文坪



為緩和物價上漲，新加坡政府日前通過發放新一輪社區發展理事會鄰里購物券（CDC vouchers）300新元給每戶本地家庭（之前已發放多輪）。購物券可用來購買參與商家與小販攤位的物品、食物，也可到大型超市購買生活用品。

媒體報道，新一輪CDC vouchers發放不到三個星期，已有近120萬戶家庭領取了購物券，佔新加坡公民家庭約90％。他們至今在參與計劃的小販攤位、鄰里商店和超市，花費了總值超過1億3200萬元的購物券。受訪的零售商發現，今年年貨買氣不俗，不少消費者善用CDC vouchers來採購，這大約佔總顧客群的四成。由此可見，購物券帶動了鄰里商家的銷售量，也使獅城年味更濃。

歲末年初，獅城各地進入迎接蛇年的到來。許多商圈的一些商家甚至在聖誕節前就開始售賣蛇年的裝飾品。紅彤彤的春聯、以及各式傳統字畫、頌「春」祈「福」的飾品，掛滿整個商鋪，讓人們早早感受春天的温暖、節日的歡愉、「催促」着新一年進入倒計時。

環顧獅城各地大大小小的商圈，處處張燈結綵，燈飾綿延整個商圈外圍。當夜幕降臨，商圈都燈火明亮，閃閃發光。節日的氛圍籠罩着整個商圈、以及四周生活區，讓人們提早感受新年的美意、春天的氣息、洋溢在新一年的歡樂中。居民也能就近購買年貨，促進鄰里商家的生意銷售。

而早年傳統的華人聚集區牛車水（唐人街的象徵），為迎接蛇年，更是披上新裝，街區也在1月8日晚正式亮燈。燈飾佈滿四周的大街小巷，花燈喜氣洋洋、節日祝語扣人心絃，讓街道的夜色更加嫵媚、燈火更加璀璨靚麗。牛車水不但是賞花燈的好地方，主辦單位也在街區設立流動市場，讓訪客既賞燈，也能買年貨，增加新年的氣息，讓年味更加濃厚。

來臨的農曆新年是十二生肖的蛇當家。牛車水新年燈飾的主燈是一隻頭頂花冠的金蛇，藍綠色的大眼睛顯得十分可愛。一般上，與其它生肖如龍、馬、牛、羊等相比，蛇的形象不怎麼令人期待。公眾都在等待着主辦方如何能變出花樣，把它打造成更討人喜愛的生肖？

日前，牛車水新春燈飾蛇的造型一亮相，就被大眾讚美、褒揚。說蛇的造型非常有創意、創新，討人喜歡，活靈活現。消除人們印象中對蛇的醜陋、醜行、詭譎的姿態，讓人們對蛇的好感度提高了許多。是因為，在往年牛車水農曆新年和中秋節的燈飾造型設計生肖時曾引發爭議，不是說過於「草率誇張」，就是說與人們的印象中不符。此次蛇年燈飾一亮相就獲得了公眾的好評，不少人在社交媒體上稱讚蛇年的燈飾「很萌」、「很可愛」，「有靈性」、「肯定是發財蛇」的美譽。

另一方面，獅城許多社團組織都在迎新上保留中華民族節日傳統價值觀，把優良文化一代一代傳承下來。在這個小島國，處處可見迎新年的文化傳承。

1月4日，新加坡宗鄉會館聯合總會、廣東會館及新加坡文化經貿交流協會等社團、機構舉行第六屆乙巳年新加坡揮春節以「金蛇納福獅城迎春」為主題的活動，吸引了300多名書法愛好者齊聚一堂，現場熱鬧非凡。活動除了讓更多人了解中華傳統節日，也能促進各階層人民的凝聚力，共同推廣本地揮春文化的進一步發展。

1月16日，新加坡同安會館聯合南洋書法中心與多家社團，在中央商業區主辦為期四天的「乙巳年新加坡金融中心迎春展」，把春節的喜慶帶到CBD。在CBD舉行迎春活動，可以將新春氣息帶到金融區，同時把華族慶祝農曆新年的傳統習俗介紹給友族和外籍人士。在弘揚中華文化的同時，也讓更多上班一族、外籍人士可駐足觀賞、觀看、甚至參與其中。讓迎春更有意義，也更豐富多元。

還有，「春到河畔25」今年邁入第39個年頭，這個號稱新加坡標誌性的農曆新年慶祝活動由新加坡宗鄉會館聯合總會、中華總商會、新報業媒體有限公司華文媒體集團、旅遊局及人民協會聯合主辦，將於2025年1月27日至2月5日連續10天在濱海灣花園舉行。開幕當晚還會燃放60串鞭炮，以慶賀新春佳節及新加坡建國60周年的活動之一。春到河畔，夜夜笙歌，春花齊放，海內外表演者齊聚一堂，形式多元多樣、多彩多姿。獅城迎新，年年有創新。

「春到河畔」除了有大型花燈外，也有響徹雲霄的鞭炮燃放表演，還有民間喜愛的 「財神爺」（包你有錢）也將以獨特的造型亮相，向訪客送上蛇年大吉、財運亨通的美好祝願。

新加坡去年經濟增長高達4%。比官方此前的3.5%預測來得高。因此，本地公務員獲得相當於2.05個月薪資的年終花紅及常年工資補貼；調查顯示，約九成的私人企業平均會分發超過一個月的花紅給僱員。正是經濟增長強勁使消費者更願意在春節期間消費，加上有CDC vouchers助力更帶動商家銷售、市場買氣，讓獅城的年味更濃，讓慶祝新年的年味更加濃郁。

農曆新年，雖是華族的傳統節日，但國際化都市的新加坡，各族同胞都會參與其中，與大中華區節日相比，一些外來遊子、留學生受訪或投書報章分享都有深深體會，獅城年味依舊濃厚、豐富多彩，既保有傳統，也與時俱進。與其家鄉比較，獅城更加熱鬧、更有年味。兩方相比，有過之而無不及。

2025年是農曆乙巳蛇年。蛇在中國文化中被視為吉祥的象徵。 這源於古人對蛇的脱皮現象的理解，認為它代表着新生和再生。因此，蛇代表了智慧、靈巧和魅力。也象徵着運氣的好轉和成功的到來。在神話故事中，蛇往往扮演着傳遞智慧和啟示的角色，如《白蛇傳》中的白蛇便是一個擁有高超智慧和深厚情感的象徵。2025年，祝讀者蛇來運轉，新春快樂！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章標題為編輯所擬，原題為「購物券促買氣 獅城年味濃郁」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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