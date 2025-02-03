來稿｜車公廟求簽　香港需守正創新改革求變

來稿作者：周厚立



蛇年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗到沙田車公廟為香港求簽祈福。劉業強最初稱為香港求得第20簽中簽，後更正指求得第24簽中簽，簽文為：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」有市民認為可接受24簽中簽，期望香港明天會更好。

劉業強解釋籤文「生前不作虧心事，只為貪心惹是非」，指大家做好事，不要貪心就可以，做事要實際。「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」意指要找貴人支持：「腳踏實地，一步一步做就可以」。車公廟解籤師傅陳天恩表示，「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」中的「貴人」，是指外來投資，希望香港引進更多外來金錢。

但「貴人」更重要是指中央支持。DeepSeekAI深度解讀第24籤，香港的「貴人」可解為中央政策支持（如大灣區融合）、務實理性的社會力量（沉默多數追求穩定），或制度自我完善能力（國安法後的秩序重建）。DeepSeek認為需更細緻溝通以減少民意反彈。而社會需接納「愛國者治港」框架，同時探索新形勢下的多元表達空間。

三中全會的核心議題——將「質」的提升作為發展的關鍵，這與二十大報告的精神一脈相承，並特別強調了「中國式現代化」的重要性。三中全會《決定》明確強調，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，這標誌著經濟發展範式正從注重「量」的增長轉向追求「質」的提升。

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，香港亦進入由治及興的新里程，同樣需要緊扣這主題。這是以香港所長、服務國家所需的實踐，也是更好造就香港自身發展的必由之路。世界百年未見之大變局正加速演變，國際環境競爭愈趨劇烈，香港需守正創新改革求變，更好發揮「一國兩制」的獨特優勢，充分把握內地的龐大市場，同時匯聚海內外人才、資金和其他資源，在全開放型的經濟運行中，互惠共用、造就相互更好發展。

「高品質發展提升港優勢」是香港邁向「由治及興」新征程上的重要課題，香港的歷史見證了多次的轉型期，時至今日，香港作為國際金融、航運、貿易中心，亦同時面對一日千里的科技發展和變化，包括人工智慧、新型物料、資料科學、生物科技等的新衝擊。

每一次轉型、每一次變化，香港人都能把握機遇，積極創新，應變懂變。在「一國兩制」之下，香港是世界上唯一同時擁有中國優勢和世界優勢的國際城市，是內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向門戶，更是連接海內外市場的「超級連絡人」和「超級增值人」。當今世界政局不穩，政治形勢日新月異，市場發展瞬息萬變，香港作為開放型經濟體，發展既面對挑戰，亦充滿機遇。在這個經濟轉型期，香港要把握好國家國際雙機遇。國家全力推動新質生產力，建設科技強國、人才強國。香港的專業服務世界前列，基礎科研實力雄厚。中央接連推出挺港惠港措施，惠及金融、經貿，以至創科、運輸等多個範疇，為香港帶來源源不絕的發展機遇。香港要積極推動業界融入國家發展大局，同時，開拓國際市場，推動國際聯繫、網路和交流，使作為聯通內地和世界的香港，發展前景，更加亮麗。

粵港澳大灣區為香港提供了10倍於香港人口且正在快速富裕的市場，將給香港百業發展帶來無限機遇。在最新發佈的《世界競爭力年報》中，香港排名上升兩位至全球第五位，更在「國際貿易」和「商業法規」的範疇排名世界第一。

大年初一晚上，行政長官李家超出席新春國際匯演之夜並表示，今年新春國際匯演之夜的主題是如意新春，喜樂連連，新春國際匯演之夜是香港每年新春期間的首項盛事，展現香港盛事之都的澎湃活力。他說，去年訪港旅客數字接近4,500萬，按年大升超過三成，香港市面更添熱鬧。他祝願香港新一年繼續好事連連、喜樂連連、祝福連連。

中央政府駐港聯絡辦2025年新春招待會氣氛熱烈，會上李家超特首和中聯辦主任鄭雁雄的致辭總結龍年、展望蛇年。李家超以靈蛇蛻變、機智、堅韌的特質生動作喻，鼓舞廣大市民、團結社會各界，在新一年集中精力謀發展，守正創新、改革求變、奮發有為，向世界展現「一國兩制」的蓬勃生機。鄭雁雄提出了「五個堅持」，從根本制度、發展與安全、未來變局、內外形勢、內在意識等5個維度，高度概括香港當前推動新發展的必由之路。香港需要守正創新、推動以變應變，需要堅持內聯外通、堅定融入大局，需要堅持擔當作為、勠力攻堅克難。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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