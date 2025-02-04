來稿｜特朗普是世界秩序破壞者

來稿作者：陳文坪



特朗普上台就忙着讓美國退出國際組織，是國際社會「徹頭徹尾」的麻煩製造者。特朗普是美國史上就職首日簽署最多行政令的總統，受訪學者一致認為他為美國帶來的混亂多於變革，有學者更是形容他是「政治狂人亂政造難」。

1月20日，特朗普就任美國第47任總統，這是他二度入主白宮。他宣誓就任後隨即簽署多項行政命令，這是美國新上任總統的慣例。但是，特朗普卻濫用這一權力，簽署多項「違背」科學依據、科學準則的命令，不但讓各國對降碳減排的意願降低，衝擊氣候變化對人類的影響，其政令也是在破壞地球、破壞國際秩序。

特朗普上任後數小時內即簽署行政命令，讓美國退出巴黎氣候協定，這是他任內第二度退出巴黎協定。四年前曾退出但並沒有完成相關手續，前總統拜登上任後再申請加入或終止退出。美國是全球第二大暖化温室氣體排放國，也是全球第一大石油、天然氣生產國。特朗普宣佈退出巴黎協定，意味着各國努力降碳減排的挫折，去年12月召開的COP29所取得的成績或許付諸東流，至少大打折扣。特朗普可說是氣候變化、讓地球繼續損傷的破壞者。

再者，特朗普簽署行政令，宣佈美國退出世界衛生組織。他說，這個全球衛生機構對冠病大流行和其他國際衛生危機處理不當。這是特朗普「秋後算賬」，更是一種「野蠻」的行為。他第一任執政以來對世衛不斷批評，他的政府早在2020年7月就正式宣佈退出該組織。至於冠病的起因與傳播，連科學家都難以找到源頭，特朗普卻用政治眼光堅持一己之見。美國退出世衛，並不能保證疾病從此不會在美國發生，從而就會遠離疾病的侵襲。特朗普的耿耿於懷，一心不想負起大國應有的責任，是一位國際秩序的「破壞者」。

不過，特朗普1月25日在拉斯維加斯的一次集會上說，他可能會考慮重新加入世界衛生組織。出進出進，特朗普把國際組織當作是自己開的公司，隨自己喜歡。是一位不折不扣的世界「麻煩製造者」。

特朗普在就職演講中，再次揚言，不久後就要把墨西哥灣更名為「美國灣」，要奪回巴拿馬運河的管理權。早前直言，他不排除通過軍事手段來奪取巴拿馬運河與格陵蘭島控制權。特朗普公然叫囂，巴拿馬運河是美國挖掘的，要再拿回，簡直視《巴拿馬運河條約》猶如還未生效一樣，無視國際法律的有效性。

美國國務卿魯比奧2月2日在巴拿馬城同巴拿馬總統穆利諾舉行了會談。美國國務院會後發聲明說，魯比奧傳達了特朗普的訊息，即中國通過在巴拿馬運河入口附近經營兩個港口的一家香港公司，對運河構成了威脅，並且違反了巴拿馬運河條約。美國警告，如果巴拿馬政府不立即終止中國對巴拿馬運河的影響力，美國將對巴拿馬採取行動。巴拿馬只好做出讓步，承諾一帶一路合作協議到期後不會同中國續簽，甚至考慮提前終止協議。美國公然用赤裸裸的脅迫手段要挾巴拿馬政府。而巴拿馬成了美國的附庸，世界成了強權說了算。

特朗普二度執政，胃口更大，權力囂張，霸道他方。不但退出國際組織，還指責不斷他人，沒有半點大國責任。他的這種行為，不但是霸權主義作祟，而且目無國際法則。美國再次開啟特朗普時代，能否讓美國再次偉大MAGA？只有時間才有答案。不過，這是一個讓世界更加分裂的開始，也是讓世界更加分化的時代。

特朗普這種「歧型」的個性，我行我素的心態，無視政府需承擔的國際義務與責任，任意撕毀、退出、不履行多方所達成的協定或協議，惟美國獨尊，視美國唯一、以美國優先的強烈民粹主義色彩，不但是世界「麻煩的製造者」，也是國際秩序制度的「破壞者」 ，其政府信用不單單在國際社會消失殆盡，特朗普本人也難以成為領導世界的領袖，甚至失去他國的尊重。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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