來稿｜美國取消最低稅額豁免對全球電商的影響

來稿作者：于承忠



近期，美國國會通過法案，計劃取消電商進口商品800美元以下免關稅的規定（De Minimis）。首先，從中國跨境電商的角度來看，這一政策改變將直接影響其在美國市場的競爭優勢。過去，得益於「小額商品免稅」政策，像SHEIN、Temu等中國跨境電商平台能夠為美國消費者提供具有價格優勢的商品。然而，新政策的實施將增加這些平台的運營成本，進而影響其價格競爭力。不過，值得注意的是，主要電商平台已經提前布局，採取了不同的應對策略。

SHEIN採用的海外倉模式顯示出其戰略眼光。通過在美國建立物流倉儲中心，SHEIN不僅能夠縮短送貨時間，更重要的是可以通過本地化運營降低關稅帶來的成本壓力。這種模式雖然前期投入較大，但長遠來看有助於穩固市場地位。而Temu採用的半托管模式則體現出不同的策略思維，通過與在目的國擁有庫存的供應商建立更緊密的合作關係，優化供應鏈管理，從而提高運營效率，部分抵消政策變化帶來的關稅影響。兩大電商巨頭都通過協調全球供應商管理，使用大數據及智能的需求預測模型，結合平台銷售數據、社交媒體趨勢和市場反應，及時了解消費者喜好。

對於歐洲電商而言，情況略有不同。歐洲品牌在美國市場往往定位較高，單品均價本就超過800美元的商品較多，因此受到的直接影響相對較小。然而，一些主打平價商品的歐洲電商平台同樣需要調整其市場策略，可能需要考慮效仿SHEIN的本地倉儲模式，或者通過提升商品附加值來維持利潤空間。

面對這一挑戰，中國跨境電商正在積極尋求多元化的發展方向。首要策略是加快開拓新興市場，特別是非洲及中東地區。這些地區擁有龐大的人口紅利和快速增長的中產階級群體，消費潛力巨大。中國電商可以利用在美國市場積累的運營經驗和供應鏈優勢，快速滲透這些新興市場。同時，通過本地化運營和差異化競爭，在這些市場建立品牌影響力。

更深層次來看，這一政策調整也促使中國電商加速轉型升級。除了地理市場的多元化，產品結構的優化也變得越發重要。提高產品質量、強化品牌建設、發展自主設計能力，都是中國電商能夠持續發展的關鍵所在。同時，數字化轉型和智能製造的導入也將幫助企業提升運營效率，降低成本。

對美國消費者而言，這一政策變化的影響將直接體現在購物成本上。取消800美元以下商品的免稅優惠，意味著許多日常消費品的價格都將上漲。這不僅影響消費者的購買力，也可能改變其消費習慣。特別是在當前通脹壓力已然較大的情況下，這一政策可能進一步加劇民眾的生活成本負擔。

然而，從長遠來看，這一政策調整可能推動美國本土零售業的發展，為消費者提供更多元的選擇。同時，隨著各大電商平台逐步調整經營策略，通過提高運營效率、優化供應鏈等方式，部分成本上漲的壓力可能得到緩解。此外，這一政策也反映出全球貿易格局的變化。在保護主義抬頭的背景下，跨境電商需要更加靈活地應對各種政策調整。這不僅需要企業具備強大的適應能力，也要求其在全球化經營中保持戰略定力，持續推進業務創新和模式升級。

在《供應鏈物流新方向：綠色、智慧、電商》一書中，作者已在「美國不應打壓全球跨境電商發展」及「 中國電商平台在美遭嚴查需找新出路」這兩章中指出，美國政府針對小商品的稅項政策，正式落實後不但會損害美國消費者和物流供服務供應商的利益，也窒礙全球貿易。隨著全球消費者的網上購物金額和頻率日漸增加，美國政府需要做的是去促進進口清關和退貨等安排，而非一直想著如何打壓電商的發展（因為這不只影響中國，還有歐洲及南美洲進口到美國的電商）。

總的來說，美國取消最低稅額豁免政策將對全球電商格局產生深遠影響。中國跨境電商通過創新運營模式、開拓新興市場等方式積極應對挑戰，展現出強大的適應能力。而這一變革也將推動整個行業向更高質量、更可持續的方向發展。對於消費者而言，雖然短期內可能面臨成本上升的壓力，但長遠來看，市場的調整和適應有望帶來更加健康的消費環境。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師，最近與袁尚文博士及劉銳業博士合撰出版《供應鏈物流新方向：綠色、智慧、電商》。 文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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