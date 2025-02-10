筆凱．傑語｜財政緊縮下的教育抉擇

來稿作者：郭凱傑



隨著財政預算案即將於月底發佈，社會的焦點再度集中於如何在財赤陰霾下實現開源節流。教育與醫療作為公共開支的兩大核心範疇，無可避免地成為討論的重點。以教育為例，2024/25年度的政府教育開支高達1,157億元，佔整體財政支出的約15%。在資源有限的情況下，如何在管控開支的同時維持教育質素，甚至將其轉化為提升教育的契機，成為當前的一大課題。

在每年的教育開支中，八所資助大學約佔200多億元，因其財政儲備較多，就成為了緊縮開支的目標。不過，中小學教育佔了更大的比重，且在資源運用及分配上仍有優化空間。例如，現行的小一派位制度規定，公營學校若獲派學生總人數達16人或以上，即可獲資助開辦小一班級；而班級劃分標準則為24人已可拆成兩班，每班僅12人。中學亦採用類似標準，24人即可開一班，25人則拆成兩班。這條「殺校線」規定雖然寬鬆，避免了部分學校墮入殺校線，但也導致「迷你班」現象普遍存在，使學校的運營成本上升，資源分配效率下降。

班數過少對教育質素的影響

根據數據顯示，2024/25學年香港官津小學的小一班級數按年減少了23班，且目前約有三分之一的小學每年僅開辦三班或以下。當學校規模過小、班級人數不足時，對教育質素的影響不容忽視。不僅課堂互動效果受限，學生活動與課程設計的空間亦被大幅壓縮。例如，政府近年大力推動的應用學習科目（Applied Learning）涵蓋60多個選項，但若學生規模不足，便難以開班；而體育、文化藝術等課外活動，亦需要一定規模的人數方能維繫。當學校各年級的人數不足時，學生的選科空間和全方位學習的機會便難以保證。

此外，教師的教學及行政負擔也與班級規模緊密相關。學生人數不足的學校仍需維持完整的課程設計與行政運作，平均成本自然更高，教學資源的利用效率被進一步削弱，最終影響教學質素。

資源整合的可行方向

為有效應對上述問題，教育局應積極推動學校的整合，確保資源的合理運用。鄰近學校之間，或同一辦學團體下的學校，均具備一定的合併空間。通過整合學校，不僅能減少資源浪費，還能提升教育資源的利用效率，同時也是解決教師人手不足問題的契機。例如，當學校整合後，教師可減少重複準備教材或處理繁瑣行政，將更多時間投入教學與照顧學生。

然而，學校整合並非易事。從辦學團體的角度，減少學校數量可能影響其影響力和經濟利益；而從校長與教師的角度來看，學校合併更可能直接威脅到其職位穩定性。因此，教育局在推動學校整合的過程中，必須拿出魄力，並制定清晰的政策方向與配套措施。針對受影響的教師，應積極提供轉職、再培訓的機會或是提早退休的安排，以降低他們的憂慮，減少固化利益帶來的阻力。

審視教育資源配置的長遠目標

無論如何，教育資源的分配不應只著眼於短期的財政壓力，而應以提升教育質素、促進學生多元發展為長遠目標。在財政緊縮的背景下，我們更需要審慎檢視現行資源配置的模式，避免資源浪費，確保學生能夠享有公平而高質素的教育。

學校數目的調節與資源的整合是一個不可避免的趨勢。唯有通過更高效的資源運用，才能讓公共財政的每一分投入真正發揮價值，並為香港教育的長期發展注入新的動力。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府咨詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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