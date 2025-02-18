來稿｜人工智能激化「世界大戰」

來稿作者：李漢祥



筆者常說，人才戰是「世界大戰」！踏入人工智能的年代，這場「世界大戰」只會愈趨激烈。在商界，企業自然會因應各自的策略和需要而選配裝備去應戰；但是，如何在學界裝備學生去迎接人工智能的年代，政府的角色十分重要。

回應《施政報告》，建構開放共贏的「生態圈」

特首李家超在去年公佈的《施政報告》內提出，「與香港教育城協作，進一步推動學界善用電子工具（包括人工智能），為教師和學生提供學習人工智能和運算思維相關知識技能的網上學習平台。」得到特首「賞識」，香港教育城（教城）豈敢怠慢！自《施政報告》公佈以來，筆者和教城的管理層在現有的基礎上部署，積極建構一個「生態圈」，在香港學界促進人工智能的應用。

要有效裝備學生，提升他們的核心競爭力及協助學界以科技驅動教育，絕不能只靠教育當局一方之力，更需要官、商、學、民全力協作。因此，筆者計劃由教城牽頭，建立一個開放及具彈性的「生態圈」，本著協同共贏的目標去包含不同類型的持分者，例如，大學、龍頭科企、教師組織、創科基地、業界團體、傳媒等等。

經過多月來的努力，在建構「生態圈」的工作上，尚算順利；教城團隊已多番和龍頭科企，例如、騰訊、阿里巴巴、科大訊飛、微軟等展開工作會議。香港本土有若干科企，雖然規模不大，但甚富創意，絕不能被摒諸「生態圏」外。所以，筆者聯絡了兩位多年好友，數碼港和科技園的行政總裁，希望他們可以幫助尋覓到合適的本土科企，共同協作，開發／提供切合香港學界所需的人工智能服務和工具。當然，數碼港和科技園在業界網絡、資源、服務、場地等各方面，都能有效支援及激活「生態圈」。

協助教育當局有效率和秩序地把人工智能納入課程，並提供適切的師資培訓，大學起了關鍵作用。香港有不少大學的學者，就人工智能在學界的應用進行了多方面的研究，例如，開發工具、設計課程、釐定評估準則、培訓老師等等。教城在去年第四季推出中、小學生人工智能網上自學課程，大受歡迎！我們計劃與大學加強合作，優化和增潤相關課程，期望在不久將來推出進階版。早前，筆者相約了香港教育大學校長李子建教授及數碼港行政總裁鄭松岩博士共進早餐，在建構「生態圈」一事上取得他們的鼎力支持，教城同事正陸續跟進工作。教師是學界採用人工智能的重要持分者；筆者聯絡了多年好友，香港教育工作者聯會會長劉智鵬教授，也獲得他的全力支持去建構「生態圈」。教城將扮演橋樑角色，透過不同渠道，包括教聯會，持續收集教師意見，向政府和科技企業作出反饋，一方面讓教育當局可以制訂符合學界現況與未來的政策和課程；另一方面便利科技企業更了解和配合香港學界所需。

教城扮演兩個「超級」角色

教城在「生態圈」內，除了發揮牽頭作用外，還扮演兩個「超級」角色：「超級貨架」及「超級聯繫人」。在符合上架條件的前提下，教城的電子學習平台，一直都非常歡迎服務或軟件供應商向學界提供電子學習服務和工具。教城有數十萬的教師、家長和學生用戶，他們將來透過教城的電子學習平台，使用了不同的人工智能工具後，教城可以收集並分析數據，向各持份者（符合私隱條例原則下）提供反饋，讓他們能不斷改進，互惠共贏。作為「超級聯繫人」，教城除了持續擴闊生態圈的持份者層面外，還會促進各持份者的互動與訊息交流。例如，教城可以在大學、科技企業、學界中作為協調者，舉辦研討會、工作坊、聚焦小組討論等，使人工智能技術的供求雙方，能與時並進，互相配合。教城又可以支持學界舉辦人工智能項目比賽，及透過教城的公開平台，展示成果，提升學習效益。教城一向都是一個豐富的教育資源庫，將來在人工智能方面繼續支援師生，不用冗述了！

今年是香港教育城成立25週年，舉辦多年的「學與教博覽」，將提前至7月2至4日舉行。屆時，我們必會注入更多人工智能的元素，包括，邀請國際知名的人工智能學者專家作研討演講，展示更多更新的人工智能工具，開設人工智能體驗工作坊等。在科技驅動教育的道路上，教城矢志充分發揮「超級貨架」和「超級聯繫人」的角色，凝聚各方力量，提升協同效應，並積極配合政府，培育學生掌握應對未來的核心競爭力，協助學界在「人才世界大戰」中爭勝！

作者李漢祥是香港教育城董事會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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