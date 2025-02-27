張美雄｜發展AI是解決香港赤字一大出路

新一份《財政預算案》發表，當中提出加大力度發展北部都會區，配合河套深港科技創新合作區，讓香港深度參與大灣區建設、加速創科產業發展。隨著人工智能（AI）已成為全球各地經濟增長的重要引擎，香港未來加強發展人工智能，不但可配合國家創科政策，為香港帶來新的經濟增長動能，又能進一步提升政府效率和減少開支，為香港財赤字開闢出康莊的解決之路。



人工智能在港蓄勢待發，爆紅的內地人工智能企業DeepSeek（深度求索），2月初宣佈在港成立兩家公司，並計劃上市，為本港創科注入強大動力。其後香港生成式人工智能研發中心，推出了首個香港AI模型HKGAI V1，成為全球首個以DeepSeek微調研發的模型。該系統短短一個月內完成開發，證明了香港在AI領域已具良好自主創新能力，反擊了坊間認對香港難以孕育創科成果的質疑。受利好消息帶動，多隻在港上市科技股的股價也炒起，帶動恒生指數由二月初不足21000點，上升至《財政預算案》公佈當日數市的23787點。

隨著AI的利好消息接連而出，加上財政預算推動北部都會區、香港人工智能研發院等「硬件」、「軟件」措施陸續就位，香港人工智能發展已初具「天時、地利、人和」，當局未來應發揮香港「識變、應變、求變」精神，把握用AI為香港「開源」和「節流」的良機。

發展AI能達至「開源節流」一石二鳥之效

「節流」方面，預算案提出所有政府部門在未來三個財政年度，每個年度要減少百分之二開支。若能在政府更廣泛使用AI技術，例如透過自動化辦公流程和數據分析，政府可更高效地處理各項行政流程及公共服務，將來有望進一步，精簡架構，減省人手。深圳福田區近日就開始以人工智能模型DeepSeek用於政務上的文書等工作，當局稱公文格式錯誤率低於5%。

「開源」方面，香港只要進一步為AI這類創科產業改善創新環境、推動產業化，可促進相關企業和初創公司的發展，為經濟帶來新動力。杭州之所以能孕育出DeepSeek，一方面因杭州的「放手」政策，2010年已推出「雛鷹計劃」，用五年時間重點培育和扶持1000家科技型初創企業，形成科技型企業群；近年又一站式提供創業資金、超低息銀行貸款、創業場地補貼等，對通用人工智能、人形機器人等未來產業支持，讓企業在創新過程中可大膽嘗試，在失敗中學習。加上杭州數字經濟，與智慧製造業經濟的寧波，兩大城市互補，成為浙江經濟「雙引擎」。

與深圳互補，加強合作

政府一方面可參考杭州、寧波互補不足模式，推動香港與深圳加強合作；深港兩地可合作為AI等創科企業，提供更多跨城市的支持和資源，並配對香港的科研人才。例如目前擁有全球市佔超過70%的國產無人機品牌DJI（大疆創新），就引領了深圳的低空經濟包括外賣行業等發展。香港多間大學在國際名列前矛，蘊念不少創科的人工智能人才和學術科研成果；當局應成立專責小組，專門安排香港、以至深圳的企業，與本地大學的人才和科研成果配對，將之轉化成新質生產力。財政預算案中撥出了10億港元用於香港人工智能研發院的建立，顯示了政府對於AI發展的重視；期望政府也可推出更多AI創業基金，以增加用於支持本地企業的研究與開發，AI推動技術創新和商業化。

去年二十屆三中全會，中央提出全面深化改革。發展AI不僅是香港應對財政赤字的有效策略，更是未來經濟增長的關鍵，香港亦要把握改革機遇，作為推動內地創科成果成功走向世界的城市，促進內地與國際間商貿合作往來，為本地創科企業提供良好創新環境，使香港在全球科技競爭中佔據一席之地，迎接光明的未來。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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