來稿｜推動「人工智慧＋」　未來產業發展關鍵驅動力

來稿作者：楊華勇



面對美國的科技打壓，國務院總理李強表示，要推進高科技「自立自強」，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，超前佈局重大科技項目，並提到要持續推進「人工智慧＋」行動，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智慧機械人等。 激發數字經濟創新活力方面，報告提到持續推進「人工智慧＋」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支援大模型廣泛應用，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智慧機械人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備。

李強說，要激發數位經濟創新活力。持續推進「人工智慧＋」行動，支援大模型廣泛應用，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智慧機械人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備。

2018年，在十九屆中央政治局集體學習時，習近平主席強調，人工智慧是引領這一輪科技革命和産業變革的戰略性技術，具有溢出帶動性很強的「頭雁」效應。 2023年底，習近平主席出席中央經濟工作會議。會議聚焦的第一個主題就是「以科技創新引領現代化産業體系建設」，釋放「發展數字經濟，加快推動人工智慧發展」的強烈信號。習近平主席的一系列指示、要求、部署，推動我國人工智慧與製造、醫療、教育、交通、農業等多個領域深度融合。各種智慧科技的應用，以前所未有的速度和廣度「飛入尋常百姓家」。

《中國互聯網發展報告2024》顯示，2023年我國新增人工智慧企業148家，人工智慧核心企業數量超過4500家；截至2023年底，人工智慧發明專利有效量達37.8萬件，同比增速超40%。

作為全球第二大經濟體，中國一直努力擠身全球科技領導者，以減少對西方的依賴。當前，新一輪以AI技術為代表的產業變革正在重塑全球產業版圖，深度求索（DeepSeek）更成為開年最火話題。有分析師指出，因DeepSeek的成功見證了人工智慧驅動的股市上漲，外國投資者重拾對中國市場的興趣。

李強總理在報告中提到要持續推進「人工智慧+」行動，將數字技術與製造、市場優勢結合，支援大模型廣泛應用，發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、機械人等裝備。「人工智慧+」行動是未來產業發展的關鍵驅動力，借助人工智慧技術，通過加強基礎研究與技術創新、推動產業鏈協同發展等措施，可以有效培育和發展未來產業，為經濟的高品質發展注入新的動力。

2025年3月2日，財政司司長陳茂波撰文表示，財政預算案提出發展人工智慧為香港的關鍵產業，是讓香港跳出舊有框架，以新的經濟增長點創造就業機會和增加收入，推動經濟結構和產業發展邁向更多元和更高水準。陳茂波表示，人工智慧技術的迅速發展正重塑全球經濟的中長期格局，其中「人工智慧＋」涉及把人工智慧技術與各產業深度融合，這正顛覆許多傳統的生產模式、商業模式和消費模式，重新定義不同經濟體的核心競爭力。陳茂波強調，香港擁有「一國兩制」的優勢和國際化特點，同時匯聚內地和國際的數據，加上五所全球百強大學所匯聚的強大基礎研究實力，讓香港有條件進一步推動人工智慧在港的前沿研究和落地應用，並發展成為人工智慧產業國際交流協作的樞紐。

例如，算力方面、設於數碼港的人工智慧超算中心已投入服務。研發方面，香港有匯聚16間研發實驗室的AIR@InnoHK研發平臺、剛成立的香港微電子研發院，其兩條中試線年內會在元朗微電子中心組裝，明年投入運作，促進「從一到N」的成果轉化。 在這些基礎上，香港要加快AI的落地應用，邁向AI+賦能產業發展的目標。新一份預算案預留了十億元，成立香港人工智慧研發院，加速推動人工智慧的上游研發、中下游成果轉化和產業應用。

陳茂波提及，《預算案》強調重視人工智慧的發展，加大投入推進算力、演算法、數據、人才及資金等五方面要素的提升，並加強開拓新的應用場景。就此，已取得了一定進展。在這些基礎上，要加快ＡＩ的落地應用，邁向AI＋賦能產業發展的目標。新一份《預算案》預留了10億元，成立香港人工智慧研發院，加速推動人工智慧的上游研發、中下游成果轉化和產業應用。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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