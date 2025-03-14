來稿｜面對氣候投融資的機遇，香港該如何把握？

來稿作者：范繼陶、周欣



全球氣候危機愈演愈烈，從極端天氣到海平面上升，人類正在與時間賽跑。在這場戰役中，資金成為關鍵武器——如何精准投向減碳、環保、新能源等領域，成為各國政府和企業的重要課題。這正是「氣候投融資」的核心議題。作為國際金融中心的香港，能否在這場綠色革命中把握機遇，不僅關乎城市未來，更可能影響亞洲乃至全球的氣候行動格局。

香港的獨特優勢：左手牽國際，右手連內地

香港的金融基因幾乎是為氣候投融資「量身定制」的。全球排名前三的股票交易所、自由流通的資本、成熟的法治環境，使其成為國際資本進入亞洲市場的天然跳板。而背靠內地這個全球最大的新能源市場（2023年風電、光伏新增裝機佔全球52.2%），香港更像是站在巨人肩上的瞭望者。

當深圳的科技企業研發新型儲能技術，當新疆的風電場需要擴建，香港的金融管道可以快速對接國際投資者的需求。綠色債券市場就是這種潛力的生動體現。截至2023年6月，香港發行的綠色債券總額突破300億美元，其中約四分之一來自內地企業。此外，香港交易所推出的國際碳交易平臺Core Climate，吸引了沙特阿美、新加坡淡馬錫等國際巨頭通過香港買賣碳信用。這種雙向樞紐功能，正是其他金融中心難以複製的優勢。

政策層面也在加速佈局。2025年兩會期間，港區全國人大代表陳帆、陳曉峰聯名提出推動香港碳交易體系建設的議案，獲全團35名代表支援。陳帆指出：「香港通過發展風能、太陽能等綠色能源，已貢獻全球30%的減排量。這些減排成果若轉化為標準化碳資產，通過國際認可的核算機制進行交易，將釋放巨大市場潛能。」此舉與香港交易所Core Climate平臺形成政策與市場的雙重驅動，進一步鞏固其亞洲碳定價中心的地位。

三大挑戰中的機遇

儘管如此，香港的綠色發展之路並非坦途。

區域競爭壓力：新加坡早在2020年推出「綠色金融行動計畫」，通過稅收優惠吸引ESG基金落戶；歐洲則通過「碳邊境稅」推動企業加速轉型，這些都在擠壓香港的先發優勢。

本地能源結構矛盾：香港目前約75%的電力仍依賴化石燃料，本地綠色轉型速度較慢，可能削弱其作為「綠色金融中心」的說服力。

技術創新不足：雖然香港有金融技術優勢，但綠色金融領域的創新仍存在不足。

然而，危機往往孕育轉機。例如，香港特區政府去年發行了全球首批代幣化綠色債券，利用區塊鏈技術將發行週期從五天縮短到一天。這種創新不僅提升了效率，還為香港在綠色金融創新上「彎道超車」提供了可能性。

此外，粵港澳大灣區的製造業升級預計需要約2.5萬億元人民幣的綠色投資（據世界銀行估算）。香港的私人銀行、家族辦公室完全可以發揮優勢，把中東主權基金、歐洲養老金等國際資本引入大灣區，用於支援屋頂光伏、氫能卡車等綠色專案。

破局之道：從規則制定者到生態搭建者

要抓住氣候投融資的浪潮，香港需要更積極地轉變角色，從「規則的跟隨者」變為「規則的制定者」和「生態的搭建者」。

推動標準化與透明化：香港可以與內地合作推出「大灣區綠色認證體系」，統一綠色項目的評估標準，讓國際投資者「看得懂、敢投資」。同時，利用「超級連絡人」身份，對接國際ESG評級機構與內地碳核查機構，解決因標準差異導致的投資障礙。

科技賦能綠色金融：香港在氣候建模、碳追蹤技術等領域已有一定積累。如果能通過金融科技沙箱等機制，孵化出「碳帳戶視覺化平臺」這類工具，就能幫助中小企業便捷獲得綠色融資，進一步擴大市場參與度。

培育氣候金融人才：香港高校已開設「可持續金融」碩士專案，培養既懂氣候變化又能設計金融產品的複合型人才。同時，短期的碳交易員課程也可以作為解決人才短缺的應急手段。隨著碳配額證券化、颱風風險衍生品化，這個市場需要的不再是傳統銀行家，而是更懂綠色金融的創新型人才。

未來已來：小漁村的綠色轉身

上世紀70年代，香港憑藉集裝箱碼頭崛起為貿易中心；90年代依靠資本開放成為金融樞紐。如今，面對氣候投融資的萬億賽道，這座城市再次站在選擇的十字路口。

有分析師預測，到2030年，亞洲每年需要1.5萬億美元的氣候投資，這相當於再造一個香港股市總市值。

然而，機遇從來不會自動兌現。當新加坡試驗全球首個跨境碳交易走廊，當上海在臨港新片區試點綠電跨境交易，香港需要證明自己不僅是資金的中轉站，更是能制定新規則、創造新生態的創新工廠。

畢竟，在拯救地球的生意裡，最大的贏家永遠是那些既能看見風口，又能造出風車的人。

作者范繼陶是香港工程師學會燃氣及能源分部主席，周欣是碳市場能力建設大灣區服務中心主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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