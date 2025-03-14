來稿｜內地交流不能因噎廢食

來稿作者：王偉傑



傳統名校有學童在參加內地交流團期間不幸身故，儘管校方管理層已多番澄清要尊重死者家屬意願，不公開具體原因。然而，蠢蠢欲動的網上關注組如拾獲至寶般對校方窮追猛打，加上個別立場偏頗的網媒推波助瀾，矢志要將內地交流變為市民大眾的「出氣袋」。

網上揣測對死者不敬 隱瞞意外屬天方夜譚

「死者為大」，在這宗不幸事件中最受打擊的莫過於死者的父母及其家屬。在人權意識高漲的香港，若今次事件背後藏著極大冤情，死者父母定必會向校方及局方討回公道，透過不同渠道要求死因裁判法庭召開聆訊，這才是彰顯香港法治精神的王道。網上流傳的各種揣測及陰謀論，說穿了都是要博取眼球及流量的推算法，可信性存疑之餘，其實是對死者的最大不敬。

筆者走在教育界最前線多年，參與過教育局各種形式的交流團，亦獲校方多次委任為帶隊老師，對內地交流團也可算是頗具經驗。平心而論，教育局從來都是將學童的安危放在首位，所以今次事件中涉事學童因行程安排問題而身故的指控，基本上是不能成立。在資訊接近透明的年代，局方能隱瞞在行程中發生意外更是天方夜譚。至於網上流傳有老師涉及參與欺凌學生的指控，若沒有真憑實據，更是對帶隊老師的人格謀殺。帶隊老師絕不是隨團遊山玩水，由檢查證件、管理秩序以至排解學生糾紛，帶隊老師在每次交流團成功回港後，可謂是心力交瘁。今次涉事中學的帶隊老師定必承受著極大壓力，非當事人的閒言閒語又何苦要成為壓死駱駝的最後一根稻草？

非一般經歷增廣見聞 須密切留意學生情緒

回想多年來擔任帶隊老師的經驗，肩負重責之餘也收穫甚豐。教育局承辦的交流團衣食住行的確令教師放心，偶爾也會有非常高規格的接待，這對於增廣學生見聞有很大裨益。在天安門廣場的看台觀看升旗禮、親身踏足長江三峽水霸、近距離走進天眼望遠鏡，這些非一般的經歷難以在旅行團或自由行中獲得，內地交流團的確印證了「讀萬卷書不如行萬里路」的價值。

再次回到今次不幸事件，局方的確需要更新指引，提醒帶隊老師在交流團中密切留意學生的情緒，及早識別風險因素較高的學生，並即場予以情緒疏導。儘管這會增添帶隊老師的壓力，但學生的安危始終要放在首位。然而，大眾也不用因噎廢食，因單一事件全盤否定內地交流團的價值，否則莘莘學子便會白白錯失增廣見聞、認識祖國的大好機會。

作者王偉傑是香港未來教育協會評論部總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。