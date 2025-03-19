來稿｜雙管齊下　結合控煙政策推動肺癌篩查

來稿作者：李湃豐



肺癌不但是本港最常見，也是死亡率最高的癌症。根據衞生署數據，2023年肺癌佔癌症死亡人數逾四分一。但在不少市民心目中，肺癌只與吸煙劃上等號，以為不吸煙就與肺癌無關。近日筆者看了演藝紅星鄭裕玲開設的線上頻道節目，令人印象深刻的，除了曾有二十年煙齡的立法會議員田北辰為女兒健康和感受而戒煙，還有腫瘤科權威莫樹錦教授，透過列出多項數據，表達了非吸煙者的患肺癌風險亦不容忽視。面對近年肺癌持續在港肆虐，港府除加強控煙作為長遠的預防措施，當下是否也應考慮推動大型肺癌篩查計劃，尤其是關注更多曾有吸煙習慣人士及其家人的肺癌風險？

而腫瘤科權威莫樹錦教授早前在另一個網上頻道亦指出，雖然吸煙者患肺癌風險是非吸煙者的二十倍，香港現時亦有約有三成肺癌患者為非吸煙者。而根據國際和東南亞的統計數據，只要家中有吸煙者，其家人患肺癌的機率約是一般人的三倍，因二手煙、三手煙 (吸煙後殘留在物體的污染物)、基因遺傳、環境污染都會成為其致癌因素。

筆者看完影片後，也與相關的專家探討這個議題，了解到肺癌初期可以毫無先兆。因人體肺臟，除氣管肋膜外幾乎沒有任何神經線，故即使感染初期，也可以沒任何不適，致大多數個案都在晚期才被診斷。醫管局主席范鴻齡早前表示，正研究以創新科技協助癌症病人，例如在普通科門診及急症室，以人工智能技術，驗證相關X光結果；並以基因測試技術，以提升效率，盡早醫治涉及癌症的病人。

不過，傳統的診斷工具如X光的靈敏度較低，比較難發期早期腫瘤，相比之下，低劑量電腦斷層掃描(LDCT) 則可以補足這個痛點。LDCT的敏感性和準確性均高於傳統的胸部X光檢查，輻射量也只是X光檢查的五分一至七分一。荷蘭亦有一項大規模研究報告證明使用LDCT篩查相比不篩查，肺癌死亡率下降24%，當中，在定期接受LDCT的組別中，有超過40%的肺癌病例被發現時為第一期，反觀未篩查組（對照組）只有13.5%，反映計劃及早發現肺癌個案的成效。

而要推動早期肺癌檢測，政策的支持非常重要。《行政長官2024年施政報告》裡面曾經提到會研究以人工智能的方法協助肺癌篩查，今年的《財政預算案》也提出增撥資源加強宣傳婦女常見癌症，如乳癌、子宮頸癌等的篩查服務，但仍未有涉及推動資助肺癌篩查的具體政策，筆者認為政府可以配合控煙政策，一方面加強控煙措施，另一方面則以風險為本的方式，為曾經吸煙人士及有肺癌家族史的人士推出肺癌篩查先導計劃，及早發現更多個案，並配合計劃獲得大量的真實數據做支撐，藉此勸導市民戒煙，遠離禍害。

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示有計劃在今年4月提交「控煙十招」予立法會審議，而要加強控煙策略的成效，政府控煙可從建立「控煙文化」入手，而肺癌篩查就是一個提醒市民吸煙禍害、令其討論吸煙的良好切入點。透過這個雙管齊下的方法，一方面我們可以透過加強控煙條例作有效預防，長遠減少高風險肺癌人士的數目，另一方面也可以透過有效的肺癌篩查找出更多現時的早期患者，及早介入，保障市民的健康，為香港邁向「無煙城市」奠下良好基石。

作者李湃豐是時事評論員、香港廣州青年總會政策委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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