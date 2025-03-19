楊莉珊｜內地重視提振消費　為香港融入國家發展戰略提供重要契機

中央將提振消費、擴大內需置於經濟工作首位，反映了當前經濟轉型的關鍵戰略方向。去年中央經濟工作會議和今年的政府工作報告都把提振消費、提高投資效益、擴大內需作為首要任務，這說明中央很重視消費。中央近日印發《提振消費專項行動方案》，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹提振消費有關情況。中央希望通過刺激消費來促進經濟增長，尤其是在外部環境不確定的情況下，內需成為穩定經濟的重要支柱。消費既是人們物質生活提升的展現，也是經濟增長的重要引擎，今年政府工作報告要達到百分之五的經濟增長目標，更要加快補上內需特別是消費的短板，使內需成為拉動經濟增長的主要動力。



全球產業鏈加速重組，發達國家製造業回流（如美國《晶片法案》投資527億美元），傳統出口導向模式面臨挑戰。2023年中國出口佔GDP比重降至17.8%（2006年峰值時達35.4%），內需驅動成為必選項。地緣政治衝突導致能源、糧食等大宗商品價格劇烈波動，2022年國際能源價格指數上漲56%，突顯內需市場「穩定器」作用。

中央採取了許多措施來提振消費，比如減稅降費、增加居民收入、優化消費環境等。同時，提高投資效益可能涉及基礎設施、科技創新等領域，確保投資更有效，避免浪費。消費增長可帶動相關產業，促進就業，進而形成良性迴圈。

全球經濟復蘇乏力疊加地緣政治衝突，傳統出口導向模式承壓。2023年外貿依存度降至34%，內需成為增長主引擎。當前政策組合拳正推動發展階段轉換：人均GDP突破1.2萬美元後，消費升級趨勢明顯。服務消費佔比已達44%，但供需結構性矛盾突出。

目前中國經濟向「消費-創新」雙輪驅動轉型發，人均GDP突破1.2萬美元後，消費升級趨勢明顯。服務消費佔比已達44%，但供需結構性矛盾突出。關鍵在持續優化收入分配、創新供給品質、破除流通壁壘，使14億人的超大市場規模優勢轉化為高品質發展動能。

當前政策推進需要把握三個平衡：短期刺激與長效機制建設、傳統消費升級與新興消費培育、市場活力激發與風險防範。只有實現從「政策輸血」到「機製造血」的轉變，才能真正將14億人的消費潛力轉化為高品質發展的持久動力。

中央今年將促消費、擴投資作為經濟工作的核心方向，這為香港融入國家發展戰略提供了重要契機。針對香港旅遊業的升級轉型與大灣區深度融合，香港可從以下層面進行系統性規劃。

推動「智慧簽注」改革，在現有深圳居民「一簽多行」基礎上，建立大灣區「區域通行證」制度，實現「一證通灣」的便捷出入境管理；爭取試點跨境數字人民幣消費場景，建立大灣區旅遊消費積分互通體系，啟動跨境消費金融創新。

打造「三維旅遊走廊」：構建港珠澳大橋海上觀光帶、廣深港高鐵文化體驗軸、珠江口低空觀光航線；開發「72小時灣區通票」，整合大灣區11城交通樞紐與景區接駁系統，實現「軌道+輪渡+直升機」多維度聯運。

實現產業協同與價值鏈整合，包括建立「粵港澳文旅產業投資基金」，重點培育跨境會展旅遊、醫療旅遊、影視旅遊等新業態。創建大灣區非物質文化遺產旅遊廊道，開發「非遺活化之旅」主題線路，構建文化IP聯動開發機制。

在實施路徑上，建議採取階段推進策略：2025年建成大灣區文旅數據中台，2026年實現全要素數字化旅遊生態。同時需建立「旅遊承載力動態評估系統」，通過大數據實時監控各節點客流，確保服務質量與可持續發展。這種系統性變革將使香港從單一旅遊目的地升級為大灣區超級文旅樞紐，真正實現「流量經濟」向「留量經濟」的質變。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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