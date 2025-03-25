來稿｜三個視角看中國經濟

來稿作者：楊華勇



一年一度的中國發展高層論壇將於3月23日至24日在北京釣魚台國賓館舉行。國務院總理李強3月23日上午在北京出席中國發展高層論壇2025年年會開幕式並發表主旨演講，國務院副總理何立峰22日在京分別會見美國聯邦參議員戴安斯、新加坡淡馬錫董事長林文興一行。

李強表示，正如習近平主席指出，發展是人類社會的永恆主題。大家都非常關心中國經濟發展情況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不同視角的觀察和分析可謂林林總總，其中不乏真知灼見。這裏我也想從三個視角，跟大家分享一些觀察和思考。

第一個視角：從「春節經濟」來看中國的發展活力。今年春節前後，中國經濟湧現出一批現象級的亮點。電影、冰雪、文旅等消費市場熱點紛呈，展現了國內經濟循環的巨大潛力。

第二個視角：從全國兩會來讀中國的經濟政策。今年中國將經濟增長目標設定為5%左右，既是源於對中國經濟基礎條件的深刻把握，也源於對自身治理能力和未來發展潛力的堅定信心。

第三個視角：從國際變局來思考世界發展進步的人間正道。當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，更需要國家開放市場、企業共用資源，攜手抵禦風險挑戰、實現共同繁榮。中國始終把自身發展同全球發展緊密結合在一起，將堅持經濟全球化正確方向，踐行真正的多邊主義，努力做全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。

面對複雜多變的國際環境，中國經濟保持穩健增長，展示強大韌性和內生動力。中國堅定不移擴大高水準對外開放，無論國際風雲如何變幻，中國開放的大門永遠不會關閉。中國吸引外資的政策是一貫的、連續的，將為外資企業提供更加穩定的發展環境、更加廣闊的發展空間。中方在不同會見場合，傳遞強調的核心內涵，始終圍繞開放發展，中國和歐盟都是多邊主義和自由貿易的倡導者，應當凝聚共識、加強合作，旗幟鮮明地反對單邊主義、保護主義，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟健康有序發展。

中方堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

中國擁有14億人口的超大規模市場，中等收入群體超過4億人，消費升級趨勢明顯。中國製造業正向高端化、智慧化轉型。AI產業化加速，北京、深圳、香港—廣州—上海AI產業集群入選全球TOP10，核心產業規模超5000億元。華為、騰訊、阿里巴巴等公司在5G、人工智慧、雲計算等領域迅速進展。中國量子計算原型機「九章」、北斗三號全球組網、嫦娥五號月壤採樣等標誌性成果湧現。

供應鏈和產業鏈發展是促進中國以至全球貿易持續增長的基石。全球貿易模式正呈現重大轉變，貿易和投資流持續被重塑；消費加速轉向服務領域；電商平臺成為的關鍵驅動力；可持續發展轉型深刻影響全球貿易格局；數位化影響日益顯現。

在當今全球格局深刻重組、技術變革加速、地緣政治風險疊加的背景下，「合作與對話」已從戰略選項轉變為生存必需。中國作為全球第二大經濟體，其合作模式與對話策略不僅關乎自身發展，更是重塑國際經濟秩序的重要變量。

中國在全球經濟格局中的核心地位和持續增長動力，建立在「內需牽引、創新驅動、制度開放」三位一體的戰略框架之上。面對複雜多變的國際環境，中國正通過結構性改革與全球治理參與，重塑增長範式。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章標題由編輯所擬，原題為「中國在全球經濟格局中具核心地位和持續增長動力」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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