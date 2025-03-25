仲點論政｜體罰這概念已經過時

來稿作者：劉仲恒



不少人從長輩口中聽聞過諸如「不打不成器」、「棒下出孝子」這類話語，令人遺憾的是，部分父母當真將其付諸實踐。明年1月，《強制舉報虐待兒童條例》便會生效，相信不少家長對條例的內容並不十分清楚。舉些例子，拿衣架抽打孩子算不算犯法？打身體哪些部份才不觸犯跟虐兒相關的條例呢？筆者認為，與其糾纏這些問題，為人父母者不妨提升一下思維層次，去思考一個更為深刻、更為根本的問題：對孩子進行體罰究竟是否正確？

當然，這不是香港獨有的問題。世界衛生組織曾指出，體罰在全球層面依舊極為普遍，在2到14歲兒童中，大約60%經常遭受父母或照顧者的體罰，這種情況在家庭和學校同樣屢見不鮮。在某些國家，幾乎所有學生都曾遭受過學校工作人員的體罰。不論性別和家庭背景，兒童受到體罰的風險是相似的。

坦率地說，體罰其實不好。有證據表示，體罰不但無法帶來父母所期望的正面效果，反而只會增加兒童的行為問題。無論程度多麼輕微，遭受體罰的小孩都會出現有害的心理和生理反應。兒童不僅會經歷痛苦、悲傷、恐懼、憤怒、羞恥和內疚等情緒，而且內心感受到的威脅也會導致生理和精神壓力。遭受體罰的兒童往往會對壓力呈現出較高的荷爾蒙反應，生物系統容易超負荷，在神經、心血管、營養系統、以及大腦結構和功能等方面，也會出現變化。

在本港，虐兒的新聞時常都有。對兒童進行體罰，不僅會直接造成身體傷害，若下手過重，還可能導致嚴重損傷、終身殘疾，甚至死亡。除了肢體傷害，體罰還會給孩子帶來精神疾病，包括行為和焦慮障礙、抑鬱、絕望、自卑、自殘和自殺企圖，以及酒精和藥物依賴、敵意和情緒不穩定等。更可怕的是，這些問題很可能會持續到成年。此外，遭受體罰的兒童，其認知和社會情緒發展也會受損，尤其是情緒調節和解決衝突的能力，這讓他們日後在人際關係方面也容易產生問題。

去年，有機構訪問了超過2,500名育有未成年子女的家長，結果發現，他們對構成虐兒行為的界定並不清晰。大約四成受訪家長不知道把年幼的孩子獨留在家已經構成犯法，另外有19%的受訪家長認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關的法例。當然，教導孩子並非易事，九成受訪家長坦言，在過去的3個月裡，曾經因為管教子女而感到「勞氣」，還有77%的家長因管教子女問題而出現情緒波動。然而，為人父母者應該認真想想，體罰難道是解決問題的唯一辦法嗎？

孩子是自己的親骨肉，無論如何，都不應該使用體罰或冷暴力來解決問題。一時的「火遮眼」在所難免，但與其動手打孩子，不如先想想會對孩子造成哪些負面影響。冷靜一下，嘗試多與孩子溝通，或許才是更好的方法。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衛生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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