仲點論政｜香港既是金融中心　也是環保先鋒

來稿作者：劉仲恒



孟子那句「魚，我所欲也；熊掌，亦我所欲也，二者不可得兼，舍魚而取熊掌者也」非常出名。筆者喜歡美食，小時候讀到這句時，便暗自思忖，若能二者兼得，那該有多好。事實上，現實生活中諸多事物並非「零和遊戲」，倘若處理得當，兼而有之完全有可能。

香港作為全球領先的國際金融中心之一，不僅擁有完善的法律制度、簡單且極具競爭力的稅制、資金與人才自由進出的便利，以及豐富多樣的金融產品，更因其位處亞洲中心地帶，在與中國內地緊密融合的同時，又能聯通世界各地。在人力資源方面，香港擁有大量金融人才，金融業就業人數近27萬，2023年佔整體勞動人口的7.3%，佔本地生產總值近四分之一。

我們作為金融中心，原來也可充分利用這個身份，為環保事業出一份力，做法就是通過綠色債券。實際上，香港的綠債發行額已連續7年在亞洲市場位居首位。債券為眾多人所熟知，也是不少市民和機構的投資工具。綠色債券的運作方式跟普通債券相似，但最關鍵的區別是在於，從投資者處募集的資金，將專門用於資助對環境有積極影響的項目，如可再生能源、綠色建築等。如此一來，無疑為環保事業添磚加瓦。

環保乃世界潮流，隨著各國紛紛加大減碳力度，綠債市場發展得非常蓬勃。2007年，第一批綠色債券發行，然而在隨後一段時間裡，其發展相對緩慢。但隨著《巴黎氣候變遷協定》以及聯合國可持續發展目標等全球綠色倡議的推出，綠債發展突飛猛進。2021年10月，歐盟發行了約140億美元的債券，成為當時有史以來規模最大的一筆綠債交易。

香港在綠債領域具有優勢，這得益於起步較早。「政府綠色債券計劃」早在2018年便已啟動，這一具有前瞻性的政策，彰顯了特區政府對可持續發展的支持以及應對氣候變化的決心。近年，綠債市場發展迅速。根據標普全球的統計，截至2024年，所有綠色、社會和可持續發展及相關債券的年度發行量已達1.05萬億美元。香港既然在綠債發行額方面連續7年稱霸亞洲市場，在該市場可謂處於主導地位。去年，香港在綠債發行方面佔市場份額約45%，近乎一半。如此一來，香港在推進環保工作的同時，還能鞏固自身金融中心地位，確實是一舉兩得之事。

發行綠債其實有不少好處，除了能展現香港對環境可持續發展的堅定承諾，並切實為環保事業貢獻力量之外，綠債還可以為眾多在本港運作的金融機構，提供接觸更廣泛投資者基礎的機會，特別是那些專注於社會責任投資方面的投資者。這樣擴展融資策略，自然會招來更多生意。金融機構的生意做多了，特區政府的稅收也會水漲船高。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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