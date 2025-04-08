楊莉珊｜危中或有機——從特朗普的「對等關稅」說起

近日，全球股市幾乎同時跳水，全因特朗普政府宣佈向全球實施「對等關稅」政策，不少聲音都認為這是一個損人不利己的措施，而且將重創國際貿易。香港作為其中一個主要的國際貿易中心，甚至有人形容特朗普是香港的「毀滅者」，但若換個角度思考，這次關稅危機也許可能為香港帶來一些關鍵的機遇。



「對等關稅」是指一國在另一國對它施加關稅或貿易限制後，採取同樣的或類似的關稅或貿易限制措施作為回應。但特朗普政府推行的「對等關稅」政策，釐定稅率卻主要根據美國與涉事經濟體的貿易逆差金額，加上「其他因素」計算出來，但華府並未交代具體如何量化這些「其他因素」，作法完全違背世貿公平貿易的原則。這種政策往往容易引發貿易戰，導致全球貿易緊張局勢升級。

根據白宮清單，美方將向中國加徵34%關稅，港澳包含其中；台灣賴清德雖然視特朗普如父如兄，對方卻給他送上的是32%關稅率。關稅遽增，對中國與香港的影響是多方面且深遠的。首先，中國商品在美國市場的競爭力將下降，預計中國在消費電子、紡織服裝、傢俱玩具等方面的出口都會遭受衝擊。此外，關稅政策還可能引發跨國企業的應急調整，如蘋果公司已要求供應商評估將產能轉移至印度的可行性，這對中國產業鏈的穩定構成威脅，也可能進一步影響內地市場的就業、投資等。

香港作為國際貿易和金融中心，也是內地商品出口美國的重要中轉站，「對等關稅」政策可能對香港的轉口貿易業務造成衝擊。特別是我們看到特朗普用政治眼光考慮國籍貿易，例如，特朗普曾表示要終止香港的特殊待遇，並考慮關閉香港在美國的經貿辦，甚至對部分香港官員做出所謂的制裁，這些措施都將削弱香港作為亞洲金融中心的穩定性。

無疑，美國的「對等關稅」對香港與國家都帶來重大的挑戰，但也可以視之為國家與香港在應對國際貿易風險的一次升級換代的寶貴機會。在國家層面自然可以實施關稅反制，譬如美農產品、飛機等高精科技產品，以此平衡貿易影響。更重要的是應加速推進市場多元化戰略，加強與「一帶一路」沿線國家的貿易合作，降低對歐美單一市場的依賴。同時，中國還應加快技術自主和產業升級的步伐，提高國家內循環的活力，減少對傳統歐美外部市場的依賴。

香港也應該與內地共同抵禦外部貿易風險，特別是發揮國際金融市場的監察能力。美國這次向全世界發起的關稅大戰等同於一場沒有硝煙的世界大戰，美國是否可以繼續將世界貿易規則玩弄於股掌之中，關鍵要看美元霸權是否穩固，一旦美元在風雨中有所動搖，人民幣是否可趁機加快國際化步伐，成為國際貿易的新標竿？關鍵在於香港人民幣離岸中心是否「給力」，可以考慮透過推動更多人民幣計價的金融產品和服務，抵禦資本流動的衝擊。

特朗普的「對等關稅」政策將改變國際貿易格局，香港應該發揮靈活多變的傳統優勢，一方面維護自身利益，另一方面協助國家應對複雜的國際政商環境，從中探尋可能出現的新機遇，並積極把握這些機遇推動「由治及興」。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港(地區)商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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