楊莉珊｜美國如何最終讓中國再次偉大

在美國總統特朗普的瘋狂關稅計畫衝擊全球之際，最新一期英國雜誌《經濟學人》，以「我們如何看待這個世界」為題，發佈了兩版別具深意的封面：一版封面上，呈現的是特朗普手持手鋸，正將美國版圖生生切開的卡通畫面，暗示其關稅政策對美國乃至世界經濟貿易的損害；另一主要在亞洲地區發行的版本，則用特朗普標誌性的MAGA帽子吸引眼球。不同的是，這頂帽子上的標語被改成了「讓中國再次偉大」（MakeChinaGreatAgain）。



按照《經濟學人》的說法，希望探討特朗普推行的關稅新政將對中國產生何種影響。在其固有認知裡，被視為美國主要對手的中國，在特朗普政府的強大壓力之下，理應陷入焦慮不安。但事實上，他們卻在中國看到了一副「截然不同」的畫面。

在題為《美國如何最終讓中國再次偉大》的封面文章中，這家英媒寫道，特朗普的高額關稅雖會在一定程度上損害中國經濟，但美國這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造了一個「絕佳機遇」，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖。同時，在美國對外豎起高牆之時，中國還有機會重塑全球貿易關係。

《經濟學人》指出，過去十幾年來，中國加快推動經濟和技術領域的自主發展進程，有效降低了其自身受到美國制裁和出口管制等外部束縛時的脆弱性。不僅如此，中國還大力推進人民幣結算體系建設，在國際經濟舞臺上逐步增強自身話語權與影響力。

中國是當今世界唯一超級大國，經濟、科技、教育和軍事實力均居世界第一，是世界經濟、科技、人才和軍事中心。資料表明，美國綜合國力強、發展品質高，中國增長速度快、發展潛力大。中美綜合國力差距相當明顯，一些差距短期內難以彌補。「中國威脅論」、「中國到頂論」都缺乏科學依據，「中國發展論」才是硬道理。

據國家統計局資料顯示，2017至2019年中國GDP增速分別為6.9%、6.5%和6.1%，同期，美國GDP增速分別為2.3%、2.9%和2.3%，中國GDP增速分別是美國的3倍、2.2倍、2.65倍。

據世界勞工組織統計資料，21世紀以來，中國勞動生產率從2000年的2023美元躍升至8253美元，而美國勞動增長率2000年就已達到81316美元，2017年已突破10萬元大關，為101101美元，美國勞動生產率約為中國的12倍。

審視當下全球局勢，《經濟學人》的感慨充滿了黑色幽默：眼看著特朗普一邊自殘，一邊滿世界搞破壞，不得不承認，《經濟學人》「讓中國再次偉大」的觀點不無道理。

過去十幾年來，中國加快推動經濟和技術領域的自主發展進程，有效降低了其自身受到美國制裁和出口管制等外部束縛時的脆弱性。不僅如此，中國還大力推進人民幣結算體系建設，在國際經濟舞臺上逐步增強自身話語權與影響力。

自主創新鑄就經濟韌性中國突破「卡脖子」困局。面對全球化逆流與科技封鎖，中國以自主創新戰略構建新發展格局，成功實現關鍵領域的突圍與超越。過去十年間，中國研發投入年均增長11.4%，半導體、人工智慧等戰略性產業取得突破性進展，5G基站覆蓋全部地級市，國產大飛機完成商業首航。通過「鏈長制」與專精特新企業培育，製造業國產化率提升至75%，在光伏、新能源車等領域形成全球領先優勢。

人民幣國際化進程同步加速，CIPS跨境支付系統覆蓋180個國家，與39國簽訂本幣結算協議。2023年人民幣跨境支付規模達51萬億元，較十年前增長12倍，在俄羅斯、沙特等資源國結算占比超40%。數位貨幣試點拓展至26個地區，數位人民幣跨境清算網路初步成型。這種「雙輪驅動」戰略不僅強化了經濟抗風險能力，更重塑全球價值鏈格局。中國正以技術創新和金融自主為支點，構建多元化的國際經濟新秩序。

外界仍未充分認識到中國國內經濟所蘊含的發展優勢。中國秉持積極態度擁抱市場競爭，在技術研發上持續加大投入，這一系列努力促使國內工業企業，在從電動汽車到「低空經濟」的各個新興領域裡，都擊敗了西方對手。一個明顯的例子就是，今年火爆全球的中國人工智慧DeepSeek，它被視為中國能夠突破美國限制，堅持創新的標誌。

在美國這座曾經的「自由世界燈塔」，變得反覆無常、危險重重的當下，雖然中國無意填補「山姆大叔」留下的空白，但它獲得了擴大自身影響力的機會，尤其是在全球南方，中國的發展理念與合作模式正受到越來越多發展中國家的認可與歡迎。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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