張美雄｜美關稅向世界宣戰 ，香港倚國家後盾應從容應對

美國總統特朗普近日向全世界主要國家徵收巨額關稅，發動一場無差別經濟戰。受消息影響，美國道瓊斯指數於宣佈後首個交易日即大跌1600點，香港及全球股市同步重挫。經濟學家警告，美國這種單邊保護主義行徑，恐將全球經濟推向衰退深淵，其帝國主義的霸權真面目也已進一步暴露。面對美國瘋狂關稅，中國則臨危不亂，採取堅定的反制措施維護自身權益，為國際社會樹立抗擊經濟霸凌的榜樣。在新一輪「去美國化」浪潮下，中國正引領各國構建以合作共贏為核心的自由貿易新秩序，推動人類命運共同體理念落地生根。



美國不單針對中國，更恃著擁有全球最大進口市場和消費市場地位，把約60個國家都徵收巨額「對等關稅」。雖然較小的經濟體如越南急急配合美國要求，主動調整出口政策，但歐盟與中國等大型經濟體已紛紛表態會作反制措施，歐盟27個國家更是統一立場，將於4月15日開始對美國商品徵收關稅。而應對美國貿易戰多年的中國，顯然早有準備，包括宣布對所有進口自美國的商品徵收34%的關稅、限制稀有金屬，以及把多家美國企業列入非可靠實體清單或出口管制名單等。對於關稅戰，筆者認為從長遠來看中國將佔據越來越明顯的優勢，以下將從中國經濟的三大支柱展開分析。

中國的「三大底氣」

首先，中國是全球第二大經濟體，具強大抗壓能力，未來可依據形勢需要，以降準、降息等貨幣政策工具，隨時可按形勢推出。近年，中國積極推動國際與國內市場「雙循環」，足以抵抗關稅對經濟帶來的打擊。

其次，中國內地的儲蓄率高達40%，截至2024年上半年，國民存款餘額達147萬億元，形成應對美國關稅戰的獨特優勢。巨額儲蓄既為擴大內需提供堅實基礎，又能支持產業轉型升級，更保障了充足的外匯儲備穩定金融市場。與美國的「先使未來錢」的債務驅動模式不同，高儲蓄率可以支撐著中國的斥資預算，為中國財政政策提供了更大的空間。

再者，中國自從進入世貿起便不斷開放市場，更以「一帶一路」聯結各個國家的市場，建立了龐大的貿易網絡，減少對美國的出口。未來，國家可以此基礎，聯合其他受美國打壓國家，甚至與美國傳統的經濟夥伴如日韓、歐洲、加拿大等國，簽訂更互惠的自由貿易和關稅協議，在全球產業鏈、經濟新秩序的洗牌中，扮演領頭羊角色，推動排除美國的「半全球化」。

香港應把握危機中的機遇

對於貿易戰，中國始終秉持著「不想打，但也不怕打」的立場。面對咄咄逼人的美國霸權，退讓只會助長其氣焰，唯有堅守立場、沉著應對，方能維護國家尊嚴與核心利益。作為國家的「鑽石明珠」，香港憑借背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在這場百年未有之大變局中更應保持戰略定力。在國家強大實力的支撐下，香港完全有能力從容應對挑戰。

當前形勢下，香港各界既要審慎評估美國關稅措施可能帶來的影響，更要把握危機中的機遇，加快融入國家發展大局，深化國際交流合作。客觀而言，香港享有免進出口關稅、與國際接軌的商業法律體系等獨特優勢，經濟發展具有顯著韌性和潛力。只要繼續發揮「超級聯繫人」作用，積極開拓東盟及「一帶一路」沿線國家市場，強化內地與全球經貿往來的平台功能，必將能夠有效化解美國關稅政策帶來的衝擊，在變局中開創新局。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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