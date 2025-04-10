來稿｜有一種價值叫「社工價值」

來稿作者：馮廣榮



這世界有許多價值，有的追求效率，有的創造利潤，有的維護秩序。然而，有一種價值叫「社工價值」。

社工價值先於社會工作

從社會救濟制度開以說起

社會救濟制度普遍由英國濟貧法制度開始說起，其中1601年的《伊莉莎白濟貧法》最具有代表性，它承認解決貧困問題是政府應盡的責任，標誌著社會救濟制度的建立。那時，因為海外擴張和貿易的增加，大量財富湧入英國，隨之而來的是貧困人口激增，社會的不安定因素也愈演愈烈。然而，傳統的貧困人口救濟主要依賴教會，而面對如此大規模的貧困人口，教會缺少足夠的財力來進行救濟。

救濟方法因人而異：年老者及喪失勞動能力者在家接受救濟，兒童則寄養在制定家庭 ; 為有勞動能力的人安排工作（或通過貧民習藝所培訓掌握工作技能後再安排工作）; 對社會安定具有潛在危害性的流民則送入監獄或者教養所（後來送到美洲和澳洲殖民地）。人們開始意識到社會救濟制度的重要性，並不能單以個人力量解決，社會對人民福祉要有一定的承擔，社工價值的種子就在這時默默地出現了。

從社會工作到社會工作者

隨著19世紀工業革命時代，大量人口離開農村，前往快速發展的都市，進入工廠工作，在抵達城市後，許多人苦於低薪、住宅簡陋、過度擁擠、疾病和壓力，成為勞工階級的處境。當時沒有國家的協助，若陷入疾病、失業、傷殘、年老，便只能依賴施捨、進入救濟院或死亡。在如此環境之下，社會的犯罪率高漲、環境骯髒惡劣，甚至可能造成社會的動盪不安，因此社會問題開始受到注意。一些慈善家、志願工作者與慈善團體開始對於貧窮問題付出行動，大型慈善團體逐漸被創立（如1869年在英國成立的慈善組織會社），成為社會工作早期型態，以慈惠作為和救濟為主。

但在服務中，人們發現，許多人之所以貧窮不是因為物資的匱乏，而是基於制度性的問題，如果未作出深入調查便直接救濟，便會造就出一批只懂得衣來伸手飯來張口的人。漸漸地，隨著現代工業社會的發展，人們意識到只靠愛心來解決社會問題是不夠的，而是需要受過系統訓練的受薪工作者，持續地提供支援，可說社工價值的種子慢慢發芽了。

在這個背景下，紐約慈善學院於1898年開啟社會工作高等教。一直到20世紀初，社會工作逐漸走向專業化，社會工作著重實務的效率和成果，而社會工作者必須接受一定的訓練和實務指導。時至今天，社會工作是一門跨學科的專業，它涉及多個領域，如心理學、社會學、政治學，人類學等等，社工價值可說是成形和開花結果了。

必須強調社工價值，才能繼續會社會工作

歷史說完了，到了今天的此時此地社工價值，該如何理解？筆者嘗試歸納︰社工的角色不僅是提供服務，更是建立在尊重「個人價值」和「人性尊嚴」之上。透過「以人為本」的信念與服務對象建立專業、保密、真誠和負責任的關係，並運用專業知識、價值觀和技能來幫助有需要的人，促使個人作出獨立決定的「自主權」，以解決社會問題。另一方面社工經常接觸一些被處境壓迫且缺乏應對資源的人；他們因眾多問題而感受到巨大壓力，但社工相信，每個人都是獨一無二的。社工盡力賦權，增強他們解決問題和應對能力，幫助他們以新的角度看待困難，考慮各種補救方案，動員潛在的應對資源（引導其前往不同社會福利、醫療機構、兒童福利、精神健康、長者服務和家庭輔導機構等），並教授解決問題的策略和處理人際關係等。有時候，所需的資源系統並不存在，社工亦應充當方案開發者，創建和組織新的資源系統，包括與公職人員溝通或組織公民社會合作。

筆者期望引用《社會工作者工作守則 : 基本價值觀及信念》作為每位社工的題醒︰

1、社工的首要使命為協助有需要的人士及致力處理社會問題。

2、社工尊重每一個人的獨特價值和尊嚴，並不因個人的族裔、膚色、家庭/ 社會/國家本源、國籍、文化、出生、性別、年齡、語言、信仰、政治或其他主張、家庭/社會/經濟地位、殘疾、教育程度、對社會的貢獻或性傾向而有所分別。

3、社工相信每一個人都有發展的潛質，因而有責任鼓勵及協助個人在顧及他人權益的情況下實現自我。

4、社工有責任維護人權及促進社會公義。

5、社工相信任何社會都應為其公民謀取最大的福祉。

6、社工有責任更新、提升及運用本身的專業知識和技能去推動個人和社會的進步，務求每一個人都能盡量發揮自己的所能。

7、社工認同人際關係的重要性，會盡力加強人際關係，務求維持、促進及提高個人、家庭、社團、機構、社群的福祉，幫助社會大眾預防及減少困境與痛苦。

這世界本來就沒有社工，但社會需要堅守社工價值的社工走進人群，在不同崗位上傾聽和陪伴弱勢者，溫柔而堅定，為社會帶來幸福和進步。

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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