來稿｜醫改三步曲　為未來鋪路

來稿作者：張景宜



隨著人口老化，到了2040年約有三分一人口超過65歲，我們難以想像屆時交稅的人口足以支撐著兩元乘車優惠，公立門診低收費等。我們也未必能夠持續發債，單純依靠土地收入去維持福利、醫療、教育三大政府開支，那麼如何是好？顯然最近特首、財爺及醫衞局局長盧寵茂大刀闊斧提出醫務改革第一步，讓資源得以有效分配，也讓更多人能夠獲得保障，而未來第二和第三步更為關鍵。

盧寵茂提出的第一步醫改，聚焦於重塑公共醫療系統的結構和資源分配，這一舉措既必要且緊迫。當前，香港的公共醫療系統面臨著嚴重的資源壓力，同時夾心階層未能受惠。因此在優化醫療費用減免機制後，預料合資格受惠人數由30萬增至140萬。需要注意的是，其實大部分屬於健康市民，而按目前30萬合資格人士中，每年相信會有大約1.4萬人申請，從而得到醫療費用豁免。未來幾年，局長跟下任醫管局行政總裁任重道遠，需要持續就醫管局的資源作出合適的分配。

優化公營資源 第一步的機遇與挑戰

改革的方向正確，但預料在實施過程中勢必面臨挑戰，主因是市民對公共醫療的高度依賴和信任，使得一下子把部分市民就醫習慣改變過來需要時間。其次，私營醫療系統的費用依然相對昂貴，未來如何通過政策引導讓更多市民接受私醫服務，及透過基層醫療的公私營合作把收費定在合理指標，將成為改革成功與否的關鍵。

接下來第二步改革的核心，就需要政府管治班子將醫衞局和創科及工業局聯合起來並進行資源配置，用於吸引國際及內地製藥公司在香港設廠，並且促進相關藥物穩定供應，同時增加本地研發和相關就業職位。

發展製藥產業 第二步的布局與考量

不過要實現這一目標並非易事。首先，如何為製藥廠提供合適的設施和土地將是一大挑戰。其次，藥廠的進駐需要一定的政策誘因和市場保障，政府是否能夠成功說服製藥企業投資香港，將直接影響這一步改革的成效，因此北部都會區和港深創科園將擔任重要角色。跨部門能夠拉動發展商、創投資金和藥廠合力建廠將會有助提速都會區的建設。

放眼二十年，假如把北部都會區成功推動成為科創高地，不僅能夠在醫療領域實現更大的自主性，還能創造數千個與生物科技和醫療相關的就業機會，涵蓋製藥、科研、物流及臨床試驗等多個領域。這將對本地經濟起到顯著的促進作用，並為更多年輕人提供進入醫療及創科領域的職業機會。

構建「強醫金」 第三步的可持續融資之路

醫改第三步，也是最重要的一步，將會是醫衞局與財經及庫務局局長配合，建立一個全港性長期穩定的醫療儲備金，基於現行的自願醫保計劃，逐步推行「強制醫療金」（簡稱強醫金）制度。

參考過去二十多年強積金的經驗，現時MPF總資產約1.3億。如果推出相似的醫療儲備金，將會為未來可能出現的醫療成本激增做好準備。但強醫金的推出應參考內地和新加坡的經驗，需要由政府牽頭，並進行再投資，從而持續穩定地成為政府收入來源。

政府如果推行強醫金制度，要求所有市民強制參加醫療保險，將是一次重要的制度轉變。這不僅能擴大保障範圍，還能通過大規模的資金池分散風險，提升整個社會的醫療保障能力。

然而，筆者預期強醫金的推行將面臨多重挑戰。政府需要通過有效的宣傳和教育，讓市民認識到這一制度的必要，其次，必須要保持透明及合理的回報，前期也可為基層人士提供相關的津貼和現金補助，讓他們先感受強醫金的好處。

前路共識 科學論證與官商民協作

正如當年的哈佛報告為香港醫療制度的建立提供了理論依據，今天的香港也需要一份「第二份哈佛報告」，來向公眾清晰地解釋改革的必要性及其長期影響。無論政府委託港大、中大、科大，還是清華、復旦、新加坡國立大學，以至牛津、劍橋等國際知名學府，這份報告都應以數據為基礎，結合香港本地的經濟、社會和人口特點，為醫改提供科學支撐。

醫改三步曲將會是一個極具挑戰性的改革計劃，成功與否將直接關係到香港未來數十年的醫療保障能力以及市民的生活質量。然而，改革的推行不僅需要政府的決心和行動力，更需要市民的理解與支持。要建立一個真正關愛的社會，不能夠只是全面依靠政府，更需要是官商民三方合力，才能成就一個可持續發展的未來。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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