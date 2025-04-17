來稿｜「醫健通」連接院舍及社區藥房　修例促進市民參與

來稿作者：梁以德



隨著人口老化和慢性病患者的增加，香港醫療系統正面臨嚴峻的挑戰。政府和社會各界都關注如何應對，其中最有效的方案是基層醫療。基層醫療是個人和家庭在醫療流程中的首個接觸點，以社區為中心，為所有人提供健康促進、疾病預防、慢性病管理、急性疾病治療及護理等服務，其中以預防為首要任務。預防勝於治療，透過定期健康檢查和疾病風險評估，可盡早發現潛在問題，及時處理，有效降低慢性疾病的發病率，延緩病情惡化，亦可減少市民對專科及住院服務的依賴，縮短輪候時間，降低醫療開支。

基層醫生及藥劑師與患者建立互信，提供健康教育及自我管理指導，提高市民對自身健康的認識和參與度。良好的基層醫療系統作為醫療體系的第一層，是市民健康的第一道防線，能為市民提供便捷、全面、高成本效益的健康服務，連貫且協調的護理，並減輕第二層和第三層專科及住院服務的壓力，提升人口健康水平，減少醫療成本，是整個醫療系統可持續發展的關鍵。

「醫健通」系統的功能與優勢

「醫健通」系統是一個便利、安全且高效的個人健康資訊管理及共享平台，不僅促進了公私營醫療協作，也提升了整體醫療服務質素。「醫健通eHealth」應用程式於2021年推出，市民可隨時查閱個人健康紀錄，包括診斷、用藥、疫苗接種等資料，亦可管理預約及輸入健康數據。病人可授權公私營醫療機構查閱其電子病歷，例如診斷結果、過敏反應及用藥紀錄，從而提供更準確的診斷和治療。

透過系統互通，病人在不同醫療機構間就診時無需重複檢查，節省時間和成本，而在私家醫院進行檢查後，可將結果直接傳至公立醫院。所有資料均以加密方式儲存，只有獲授權的醫護機構才能查閱。新冠疫情期間，用戶可透過應用程式出示疫苗接種二維碼作核實用途。長者在大灣區醫療機構求診及使用醫療券，可預先申請電子健康紀錄供當地查閱。

提升藥物安全與護理質素

護理院舍連接「醫健通」系統，能夠提升藥物安全、改善健康管理及促進醫療效率。院舍可經「醫健通」的電子處方功能獲取院友的完整用藥紀錄，減少繁瑣的手續，提高效率，並確保處方正確，避免因人手抄寫或溝通不良而導致的錯誤。藥劑師可更精準地監察院友的服藥情況，而臨床藥理學家及其他專業人士可定期審查，優化用藥方案，減少多重用藥，亦可鼓勵患者及其家屬參與用藥決策，提高用藥依從性及安全性。

在改善健康管理方面，院舍可即時查閱院友在公立或私家醫療機構的紀錄，包括診斷報告、出院摘要及檢測結果，提供更全面的護理服務，並透過大數據掌握院友的健康趨勢，便於早期識別病徵並進行預防。院舍醫護人員可利用系統提供的精準資料作出更有效的診斷和治療，提高整體護理質素。在促進醫療效率方面，院舍可直接獲取院友過往檢測結果，避免重複測試，節省時間及資源，也可追蹤每位院友的健康狀況及治療進度，更有效分配資源及跟進個案。院友及家屬亦可以隨時查閱電子健康紀錄，了解治療計劃及用藥情況，增強自我管理能力。

雖然醫健通已經推出多年，但在院舍的普及度仍不理想。現時「醫健通」上的電子病歷主要來自公營醫療機構，私營醫療機構的參與度雖高，但在現行的雙重同意機制下，病人需要給予「參與同意」及「互通同意」，過程略為費解，部分人士可能因此不願連結私營機構的健康紀錄，故難以獲得連貫的護理服務。目前，將醫療機構的電子醫療管理系統連接「醫健通」的過程非常複雜，而且需要確保病人的私隱和數據安全，防止未經授權的存取和使用。院舍和系統服務供應商需投入更多人力資源，設計適合的系統功能，令存取「醫健通」資料的流程更為便捷。

推動「醫健通」普及化的措施與展望

為了解決以上困難，政府正積極推動各項措施，包括修訂《互通系統條例》，方便市民連接在私營機構的健康紀錄，及要求要醫療機構上載更多市民的健康資料；提供技術適配組件和全天候測試平台等支援，降低連結「醫健通」的技術門檻；與系統服務供應商及醫療專業團體合作改良系統，令電子病歷能無縫連接「醫健通」；以及提高市民和醫護人員對「醫健通」的認識和信任，鼓勵他們積極使用。總括而言，「醫健通」連接到護理院舍是基層醫療發展的重要一步，有助於提升院友的醫療服務和安全。雖然目前仍存在挑戰，但隨著政府和各界的共同努力，相信「醫健通」將在香港的醫療體系中發揮更大的作用。

筆者聯同醫衛局、聖方濟各大學、社會企業有限公司（社企）及物流及供應鏈多元技術研發中心共同開發的「智保網」是一個一站式跨平台院舍管理系統，曾在香港資訊及通訊科獎獲得銅獎，並獲評審委員會評為實用創新，以社區需求為基礎，匯聚老年護理人才，配合資訊及通訊科技、數據和硬件，可提高護理人員的工作效率及準繩，應對老齡化社會的挑戰。系統早前在網路安全、藥物數據標準對接、處理疑難醫囑、處方藥單、分發藥單、更新藥品庫存等範疇上取得突破，達到醫衛局的嚴格要求，成為第一個成功把「醫健通」連接到護理院舍，進行藥物數據下載的系統，大大提升院舍處理藥物安全。

現正使用電子系統的院舍，在登記成為「醫健通」的醫護服務提供者，鼓勵院友參加「醫健通」及取得存取其藥物資料的互通同意後，即可向社企申請使用新的「智保網」藥物資料下載功能。社企將協助核對藥物數據，並指導員工操作。院舍可同時使用現有系統和新功能，以便員工適應，確保藥物處理運作暢順。「智保網」目前已可處理「免診取藥」及「續用舊藥」，成功建立「社區藥房」系統，而除藥物紀錄外，社企期待將來「智保網」內的院友服藥或其他健康資料亦可上傳到「醫健通」，讓其他醫護人員可以掌握院友在院舍內的健康和服藥情況。

作者梁以德是聖方濟各大學任白慈善基金電子計算及信息科學院教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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