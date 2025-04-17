來稿｜公營醫療收費改革保系統可持續性

來稿作者：裘言真



醫務衞生局及醫院管理局早前公布「公營醫療收費改革」的方案，目的是避免公營醫療體系因為人口持續老化、服務需求增加、醫療成本不斷上升等因素而崩潰。方案公布後，社會上隨即就不同方面有討論。雖然局方已經不斷作出澄清和講解，但就調整「配藥安排」和增加「非危急」病人到急症室求診費用的兩項建議，公衆仍然相當關注，值得我們去了解政府的建議是否合理。

調整「配藥安排」減少浪費

現時醫管局所有出院、專科門診及普通科門診的病人，最多獲處方24星期的藥物；若病人獲處方多於24星期藥物，則會安排分期覆配。在「公營醫療收費改革」下，由2026年1月1日起，專科門診及家庭醫學門診服務的藥物將會逐項收費，並且以最多4星期為藥費計算單位。

新收費方式公布後，有市民擔心以後要每四星期到醫院或門診取藥，認為此舉會對行動不便的長者，以及需要上班、「手停口停」的覆診者造成不便。面對市民的關注，醫管局行政總裁高拔陞在「公營醫療收費改革」公布翌日後在電台節目上解釋，「最多4星期」是指藥費計算單位，故此「派藥依然可以派16個、18個星期，或者上限24個星期，都無問題」。

不論是配藥最多24星期或是以4周為一個藥費計算單位，其實目的都是為減少公立醫院的藥物浪費，亦可避免病人囤積過多藥物。筆者以家中一位長輩的例子說明：這位長輩因「三高」、痛風和氣管問題，須定期到醫管局專科門診及普通科門診覆診。為免出現「斷藥」情況，醫生都會安排在藥物用完前進行覆診；而且除了需要每天服用的藥外，醫生亦會處方「有需要時服用藥物」，例如一些化痰和止痛的藥物。由於病情穩定，這位長輩無需每天都服用那些「有需要時服用藥物」，亦因為每次都會準時覆診，日復日下，慢慢地家中就出現藥物囤積。

以往由於無論配多少藥都是同一價錢，該名長輩直言雖然家中有大量相同或類似藥物，他都沒有動機或誘因去通知醫生減少重覆配藥。不過，若以後藥物改為逐項和以4星期為單位收費，他必然會告訴醫生自身囤藥情況，減少要求處方家中已經有的藥物。

提高急症室「非危急」病人費用合情合理

另一項較多人討論的改革，就是當局計劃由2026年1月1日起，調高急症室「非危急」病人的收費至400元。社會上有聲音指現時夜診服務不足，市民到急症室求診只是逼於無奈，認為增加收費或令有需要的病人卻步，延誤求醫。

針對上述說法，筆者認為有兩點必須說清楚：第一，急症室和普通科門診完全是兩回事，不應該混為一談。公立醫院急症室的配置，不管是醫護人員或設備的配置，跟一般普通科門診根本不能相提並論。急症室的用途是讓危、急和重症患者，以及大型災難事故（車禍、火災、山混傾瀉等）的傷者，可以在極短時間內接受治療，是名副其實的「救命」。現時有些輕症的市民到急症室求診，例如傷風感冒、腸胃炎，明顯就是資源的錯配。

第二，新安排並非禁止「非危急」市民到急症室去求診，而是要求這類病人付出較貼近私家診所的400元費用，做法其實並非不合理。建議的收費與現時急症室診治每名病人平均約2,400元的成本，仍然相距甚遠。此外，被分類為第1類「危殆」或第2類「危急」的病人，皆可獲完全豁免，絕不會影響急症室發揮其救急扶危功能。

政府迎難而上破困局

政府今次提出改革，絕對是迎難而上，勇於面對困擾公營醫療系統多年的結構性問題。市民和醫療業界普遍認同公營醫療服務有改革的必要性，亦期望政府利用收費改革得出的資源改善公營醫療系統，繼續做好「全民安全網」的重要角色。任何公共服務加價，香港市民都很難會大力鼓掌歡迎，然而大家理應實事求是看待今次的改革建議，支持「能者共付，輕症共付」的原則，減少公共資源的浪費和濫用，令香港的公營醫療系統更具可持續性，不會步上英國等國家公共醫療體系崩潰的後塵。

作者筆名裘言真，是時事評論員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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