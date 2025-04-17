來稿｜資本家真的無祖國嗎？讀夏寶龍主任4月15日講話

來稿作者：蔡獻亮



4月15日是「全民國家安全教育日」，由香港維護國家安全委員會主辦的開幕典禮上，中央港澳辦主任夏寶龍致詞時除了針對美國對港加徵鉅額關稅，直言「美國是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。」此外，令眾多港人關注的是，夏主任亦談及愛國商人莊世平、霍英東的生平，明顯意有所指。回顧歷史，香港有不少風高亮節的愛國商人，在關鍵時刻不惜犧牲商業利益以助國家一臂之力，這些「為國失利」的精神，極須在當下重溫，應對未來西方陣營對中國內地及香港的打壓。

愛國商人堅持民族大義不惜商業損失

夏主任提到的愛國商人莊世平與震英東，均是建國以後殫力為國盡粹的大人物。莊世平早於抗日戰爭期間便積極參與教育、新聞及經濟工作，為國家和華僑作出了鉅大貢獻。和平後，莊世平又在1949年12月於香港創辦南洋商業銀行，並在開業當日掛起香港島上第一面五星紅旗；翌年，他又在澳門籌辦南通銀行。建國以來國家面對國際諸多無理打壓，莊世平開辦兩間銀行，均有助服務國家的金融需要。

至於另一位著名的愛國商人霍英東，早於抗美援朝中國面臨禁運期間，組織船隊向內地售賣、運送禁運物資，期間更須要迴避港英政府的偵緝，承受極大的人身安全與法律風險。及後，霍英東曾與其他商人合組九龍置業公司，並於尖沙咀興建星光行。可恨的是，由於霍英東的走私活動，當時的美國駐港領事旋即宣布制裁措施，嚴禁任何大廈租客買賣美國貨，而英資控制的香港電話公司更對大廈租戶申請電話線百般刁難，最終導致霍英東等人賤價出售大廈。

從上述而位愛國商人的三個歷史和現實告訴我們，國家安全與民族尊嚴絕非理所當然。莊世平在1949年香港升起第一面五星紅旗，霍英東在抗美援朝時期冒險運送禁運物資，他們的選擇不僅是商業行為，更是對國家主權的堅定捍衛。然而，他們的付出也伴隨巨大代價——霍英東因愛國立場遭美英聯手打壓，被迫賤賣資產；莊世平在國際金融封鎖下仍堅持服務國家需求。這些歷史教訓警示我們：國家安全一旦受損，個人與企業的發展必將受制於人。今日香港，若有人為短期利益而迎合外部勢力，終將重蹈覆轍，自食惡果。

西方系統性打壓中國 香港難善其身

更重要的是，西方陣營對中國的打壓並非一時之計，而是傾國之力的戰略部署。早於美國奧巴馬政府任期開始後，便推動美國離開中東地區的反恐戰爭，並提出「重返亞洲」戰略：除了加強與中國周邊國家交往，並推動《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》的落實。及至特朗普在2017年第一次就任美國總統，提出「國際戰略競爭是美國國家安全的主要關注點，而非恐怖主義」，直接將中國視為戰略競爭對手，隨後便啟動貿易戰、制裁等打壓手段。

同一時間，英國亦於2021年公佈了《競爭時代的全球化英國：安全、國防、發展和外交政策綜合評價》，闡述了英國政府對英國全球化願景，並指明中國為「系統性挑戰」。至於歐盟亦有呼聲煽動中國對當地的挑戰。歐洲商業協會曾於2020年發表《歐盟與中國—應對系統性挑戰》報告，倡議歐盟重新平衡對華關係的全面戰略，當中亦視中國為「系統性挑戰」。

由此可見，以英美為首的西方陣營已形成打壓中國的共識。值得注意的是，香港過去時以「世界仔」自居，自詡可以在中國與西方陣營之間左右逢源。然而，今天中國與西方陣營的直接競爭之下，香港作為中國的一部分，已不能像過去般「左右逢源」，甚至是背地裡為外國利益服務、損害國家利益。

香港商人搞國際貿易須顧全大局

2024年，國家主席回信勉勵祖籍寧波的香港企業家，提到「你們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮斗。希望你們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。」

這次夏主任特別談到愛國商人的事蹟，既與習主席的回信一脈相承。過去不少香港商人把握國家自改革開放以來的機遇，成功建立商業王國；後來有一些商人更藉此發展成國際商業王國。國家當然樂見香港商人到處開拓商機，但如果這些商人借助國際貿易的便利，反過來對國家不利，勢將受到社會公眾的唾罵，更會影響在華業務外，甚至是連在國外的中資企業更將中斷與之的業務。

作者蔡獻亮是北京港澳學人研究中心研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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