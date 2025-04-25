來稿｜修訂輔助醫療條例　專職醫療能在基層醫療發揮應有角色？

來稿作者：歐陽健、伍達明、陳文彬



醫療改革，早早在2008年，政府己開始進行研究及公眾諮詢，當時市民普遍認同政府提出改革建議包括加強基層醫療服務、發展電子健康記錄互通、推動公私營醫療合作，以及強化公共醫療安全網。將近二十年了，近日，輔助醫療條例迎來回歸以來的大修訂，這總算是香港醫療改革的一個里程碑。這次《2025年輔助醫療業(修訂)條例草案》亦會將「輔助醫療業」重新命名為「專職醫療業」，主要目的是令輔助醫療條例內的物理治療師、職業治療師、視光師、放射技師及醫務化驗師更加能夠反映及應對基層醫療的重要功能及提升專業地位。究竟修例後，就基層醫療發展能否真的發揮應有的角色?

香港物理治療師協會：免轉介物理治療服務有望前行！香港基層醫療改革能否突破「保守指引」困境？

是次修例，著墨最多的是物理治療職業治療免轉介，計劃允許市民在特定情況下無需醫生轉介，即可直接接受物理治療服務，以推動基層醫療發展，減輕公營醫療壓力。這項改革若通過，將成為香港醫療服務的里程碑。然而，政策細節的保守傾向與業界分歧，卻可能讓「便民初衷」大打折扣。

國際經驗：免轉介風險可控，香港為何落後近半世紀？

根據統計，全球超過七成國家已實施不同程度的物理治療免轉介制度，例如澳洲早在1976年便開放此模式。有人會擔心增加物理治療「直接為病人提供服務」會興起醫療風險或訴訟，但這絕對是杞人憂天，國際研究數據正正顯示，免轉介並未顯著增加醫療風險或訴訟。反觀香港，自2021年施政報告提出構想後，修例已延宕五年，進展緩慢。

政策矛盾：便民服務 vs 過度保守的「臨床指引」

根據修例草案，市民能否直接求診物理治療師，取決於「基層醫療署」是否為特定病症訂立「臨床指引」或跨專業協作安排。然而，業界透露署方傾向僅開放「腰背痛」等極少數情況，多數常見痛症（如運動損傷、神經痛）及其他部位症狀仍須醫生轉介。香港物理治療師協會批評，此舉與基層醫療「早發現、早治療」理念背道而馳，市民可能因繁瑣流程延誤黃金治療期。舉例而言：小明因坐骨神經痛導致腿部麻痺，但因腰部無明顯症狀，可能被排除於指引範圍，被迫先排期看醫生。小麗運動後膝蓋持續疼痛，即使想立即接受物理治療，也可能因指引未涵蓋而無法直接預約。

業界倡議：從「僵化指引」到「彈性指南」，強化透明度與檢討機制

為平衡安全與便民，業界提出兩大關鍵改革；

以「臨床指南」取代「臨床指引」，現時局方提出的「指引」，一般理解須要求嚴格遵守固定流程，而「指南」則提供彈性判斷框架，讓物理治療師可根據專業評估決定是否需轉介醫生；

公開制訂標準，設立三年檢討期。業界要求政府公開「臨床指南」工作小組的成員名單、討論準則及時間表，並定期評估政策成效。例如，加拿大安大略省每三年檢討免轉介範圍，逐步擴展至慢性疼痛、術後復健等領域。

改革成敗關鍵：專業信任與制度配套

香港物理治療師普遍持有大學學位及國際認證資格，專業能力受世界物理治療（World Physiotherapy）認可。若要釋放其潛能，政府需同步完善配套：電子健康紀錄互通：透過「醫健通」平台整合治療紀錄，讓家庭醫生與物理治療師即時共享患者資訊，降低誤診風險；強制持續進修，以保持專業與時並進。

從「治療疼痛」到「預防疾病」的轉型契機

物理治療不只緩解痛症，更能透過運動指導、姿勢矯正等預防慢性病與功能退化。香港若能突破保守思維，借鏡國際經驗推動制度改革，不僅可減輕醫療系統負擔，更能讓市民及早管理健康，真正實踐「全民健康」的藍圖愿景。

香港眼科視光師學會：視光師不只是「配眼鏡」！香港基層醫療改革為何忽視「眼睛守門人」？

香港人近視率全球第二、糖尿病視網膜病變患者逾30萬，但守護市民眼睛健康的視光師，卻被一條38年未更新的《輔助醫療業條例》牢牢綑綁。當局正修訂條例將「輔助醫療」正名為「專職醫療」，卻對視光師的現代職能隻字不提——難道市民的眼睛健康，只能停留在1985年的標準？修例只改名不改內涵，如何釋放基層醫療潛力？

法例停滯40年 視光師嘆：我們早就在做亦不止於篩查糖尿病上眼的工作

現行條例將視光師職能釋義只是停留在「測試視力」及「裝配眼鏡」，完全無視其基層醫療角色。香港的眼科視光學已經過40年緊貼世界前列的發展，蛻變成「眼睛守門人」。現時五年的學位課程涵蓋不只驗度數，還包括視野檢查、光學斷層掃描，藥理及病理等全面課程，畢業生需完成超過600小時臨床實習才能註冊，專業能力早已達國際水平。政府雖早在2008年的《掌握健康，掌握人生—醫療改革諮詢文件》一直強調促進基層醫療健康的迫切性和重要性。而環顧全球醫療先進地區早已賦予視光師在基層醫療更大權責，例如澳洲視光師早已可處方治療眼疾藥物，如直接管理青光眼患者。

反觀香港，在基層眼晴保健的發展，已慢了其他地方很多，遲遲未將視光師納入基層醫療名冊。多年來，學會不時提出發展視光師在基層醫療的職能，局方反應肯定的，但需經過諮詢及討論，繼而修例，對修訂條例翹首盼望多年。此次修例雖強調基層醫療發展，並允許物理治療師、職業治療師在特定條件下免醫生轉介，卻未同步檢討視光師職能，反映政策制定者對眼科保健的忽視。

視光師業界提出的訴求並非擴權，(如醫管局聘請註冊視光師(第一部分)在慢性病糖尿眼篩查計劃已超過十年)，而是要求在「名正言順」條例名稱的同時「名正言順」視光師的角色，以消除公眾誤解並促進專業發展。這種狹隘的定義一直嚴重影響專業發展，已不時導致一般市民的誤解和專業人才流失。

反之，香港的眼科視光學得到國際上的專業認可，不少香港視光學畢業生在畢業後會考慮轉投澳洲執業：「這裡能真正發揮專業，在香港卻把我們當『高級配鏡員』。」。更何況無了期的諮詢及討論，非常浪費公帑，而且在提交條例草案前，不是已經做了很多很長的諮詢? 對於今次修例學會更質疑：「條例連名稱都能改，為何不能更新幾行定義？」香港長期忽略視光師的角色，不僅浪費既有的專業資源，更錯失「以預防為重」降低整體醫療負擔的契機。當局需正視：眼睛健康是整體健康的窗口，而視光師的專業升級，正是釋放基層醫療潛力的關鍵拼圖。

香港放射師協會：修例能否讓專職醫療真正「幫到手」？放射師協會提關鍵建議

政府擬修訂《輔助醫療業條例》提升醫療系統效能，放射師協會近日向立法會提交意見書，直指現行制度三大痛點，並提出四大改革方向。帶您看懂專業術語背後的民生意義。

正名不只是稱呼 更是專業定位

協會首先支持將「放射技師」正名為「放射師」，這如同「工程技師」正名為「工程師」，能反映其專業技術含量。現時本港放射師需掌握X光、磁力共振等6大影像技術，每年處理逾200萬宗檢查，正名有助公眾理解這群「醫學影像偵探」的重要性，不是一個只會撳掣的人。因為在制定影像前後都要有專業的判斷，根據病人的病歷，去製造合適的影像。

「輔助」變「專職」 醫療分工新思維

針對「輔助醫療業」改名「專職醫療業」，協會比喻這如同將「助理護士」正名為「專科護士」。現時物理治療、醫學化驗等專職醫療人員，在慢性病管理、早期篩檢等領域已是不可或缺，正名可釐清其獨立專業角色。

引進外援須守三防線

為解決公營醫療人手荒，草案擬引入「有限度註冊」非本地培訓人員。協會提醒須築牢三道防線：

1、專業把關：外援資格需等同本地標準，需要有業界參與制定標準；管理委員會須有前線代表，避免閉門造車。

2、定期覆核：設2-3年續期機制，確保適應本地醫療環境。

3、設立「日落條款」：有限度註冊應為臨時措施，明確訂立終止條件（例如：當本地畢業生供應量達年度需求的90%時，自動啟動逐步退場機制）。

中醫開影像檢查需設安全閥

是次修訂亦提及了中醫轉介做影像檢查，就中醫師未來可處方影像檢查，協會建議建立「雙重保險」：

1、培訓機制：由放射科醫生教授檢查原理與風險，如同「駕車前需上安全課」。

2、即時把關：當中醫開立檢查時，放射師有權質詢必要性，防止過度檢查。

作者歐陽健、伍達明、陳文彬博士分別是香港物理治療師協會會長、香港放射師協會會長、香港眼科視光師學會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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