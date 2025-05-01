楊莉珊｜特朗普的「百日維新」損人卻又不利己

在年初的1月20日，當特朗普再度入主白宮並宣告其「讓美國再度偉大」的口號時，有朋友告訴我，未來的世界會充滿驚喜甚至驚嚇，因為這個男人將會有很多意想不到的事情。時間匆匆卻不幸言中，特朗普的第二任期來到4月30日已然100天，他帶給世界的驚喜並未看到，驚嚇卻是連場不斷。



與過往的美國總統不同，特朗普個性鮮明，政治決策並無明顯的政治邏輯可循，但有過四年經驗，這次高調歸來可謂雷厲風行，這位78歲的總統打著以“美國優先”的旗號在100天內簽署超210項行政令，裁撤聯邦雇員逾10萬人，對近60國發起關稅威脅，其政策衝擊波已讓美國內外陷入系統性震盪，也讓世界跟隨著高低起伏。

最讓世界譁然的莫過於向全球近60個國家與地區拋出關稅炸彈，其中更將中國列為「頭號打擊對象」，關稅一度暴增至145%，部分商品的關稅甚至高達245%，等於宣告雙方貿易中斷。但增收關稅真的是其本意嗎？筆者以為這當中的核心邏輯，是典型的「特朗普式交易藝術」——通過製造危機來攫取談判籌碼。

輿論上有一種說法認為，特朗普高調發動關稅全球大戰，主要是為了重塑一個更有利於美國的國際貿易環境，同時爭取美債有更大的國際空間。特朗普以為，所有國家都會在美國市場的吸引力下，美國政府的強大威攝下快速跪倒，美國就可主導一個全新的世界貿易秩序，佔據利益高地。但誠如外交部長王毅所言：「美國拿著關稅當籌碼，向各國漫天要價，如果選擇默不作聲，妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。」

只是開弓沒有回頭箭，特朗普的如意算盤不僅打不想，甚至已顯現失控跡象，但中國、加拿大、歐盟等具有實力以及龐大市場的貿易夥伴，對特朗普的關稅大棒並不買單。其中，中國更是強硬回應，以同等關稅回應，美方由最初的高度要求中國必須主動向美國要求關稅談判，到最近改由特朗普「出口術」公開聲稱其實已經在跟中國方面就此溝通，有關說法遭到中國外交部明確否認後，又改稱「希望雙方談一談」，但中國也以一貫態度回應：沒有誠意的交流實屬沒有必要！

特朗普的行為雖已經對各國造成巨大經濟損失，但卻未得到他想要的「以美國優先的新國際貿易秩序」，史無前例的廣泛高關稅，不僅令全球股市劇烈震盪下跌，美國內部也出現激烈反應，消費者價格指數（CPI）持續高走，但消費者信心指數卻反向連續五個月尋底。

今天發生在美國的情景與百多年前發生在大清國的百日維新卻有些相似，都是在國家遇到危急情況下，執政者企圖透過一場大規模的改革來解決問題，但當年因為政令百出、朝令夕改而導致百日維新匆匆失敗，大清國也因此加快走入歷史的步伐。今天，遠在彼岸的美國，發生一場被白宮稱為「特朗普2.0革命」的進程，情況與百年前的百日維新竟有相似之感，這場被媒體認為是以制度顛覆為手段、以全球秩序重構為目標的極端實驗，結果很可能是對美國造成無可挽回的破壞，對世界造成嚴重的集體損失，結果是損人卻不利己。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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