精神健康基金會｜「心寧步道」啟發市民重新探索自我關係

「Look at the stars/Look how they shine for you」英國殿堂級樂隊Coldplay相隔16年重返香港,用音樂慰藉廣大樂迷。演唱會後,主唱Chris Martin在海傍拍片除了感謝粉絲支持之外,還自揭受情緒問題困難,並分享對抗抑鬱症、焦慮症妙招,包括書寫、運動和感官感受等,引起不少共鳴。

提升精神健康,接觸大自然是一個很好的方法,而且已經有豐富的科學實證。2019年在《Environmental Health and Preventive Medicine》期刊,發表一項研究,關於森林、自然對抑鬱患者的的療效。該研究邀請19歲至59歲工作族群組,其中57位為有抑鬱症傾向的人士,通過測量血壓、脈搏率、自主神經功能等生理指標,以及情緒狀態量表的心理變化等,去評估身心狀態。研究發現,參與「森林浴」後,所有參加者的負面情緒明顯減少,有抑鬱傾向的參加者的在抑鬱-沮喪(D-D)和總情緒困擾方面有顯著的改善。

這個科學研究結果並不意外。當我們置身於自然環境中時,無論是聽著樹葉的沙沙聲、聞著青草的清新氣息,還是凝視遠處的山巒,這些簡單的感官體驗都能讓我們平靜下來,降低體內壓力激素水平,並促進血清素和多巴胺等「快樂化學物質」的分泌。

香港是得天獨厚,高度城市化之外,保留75%的綠色土地,包括郊野公園、自然保護區、山地及林地。不過香港市民「行步路都快過人」,在急速、高壓、節奏快的城市生活中,我們往往與大自然漸行漸遠,削弱人類與自然的連結、與親友的關係,以及與自身的對話。有見及此,精神健康基金會將建立一條「心寧步道」,設七個靜觀練習點,指導市民利用五感、自然的力量,安撫情緒,重新連結自然,探索內心平靜。

「心寧步道」首個地點設於「雀鳥天堂」的米埔自然保護區,全程有七個由精神專科醫生、資深社工、自然保育者合力設計的靜觀練習點,利用視覺、聽覺、嗅覺、觸覺及靜觀步行,引導參與者在寧靜的環境中安撫心靈、梳理複雜的思緒。在工作壓迫時、情緒低落時不妨放下腳步,抬頭看看天空,到海傍聽聽海聲,重新連結自然,找尋、探索及建立獨一無二的「自己與自己」的關係。

精神健康基金會嘗試推廣 「親親大自然」成為調節日常情緒與壓力的處方,促進身心健康。除了民間的努力之外,政府可考慮善用自然資源,在郊野公園增設家庭靜觀練習點及增強中、小學生對靜觀與精神健康的教育及體驗。

