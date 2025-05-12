楊莉珊｜中美博弈沒有贏家　會談達成重要共識

中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美雙方將盡快敲定相關細節，並將於5月12日發布會談達成的聯合聲明。



何立峰說，在當前形勢下，本次會談受到國際社會高度關注。經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。何立峰表示，中美經貿關係既對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。中方願同美方一道，積極落實今年1月17日兩國元首通話重要共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

5月10日至11日在日內瓦舉行的中美經貿高層會談，為兩大經濟體深化溝通搭建新平臺。雙方不僅就重大經貿議題達成共識，更宣佈建立常態化磋商機制，標誌著兩國經貿互動正從危機應對轉向制度性對話。這種機制化安排有助於避免矛盾升級，為全球經濟注入穩定性。此次會談成果顯示，雙方在農產品貿易、關稅調整等具體領域取得突破性進展，特別是在新能源產業鏈合作方面達成諒解備忘錄。何立峰副總理強調的「建設性」特徵，反映出兩國在科技競爭、市場准入等核心議題上開始探索利益交匯點。即將公佈的聯合聲明或將涉及智慧財產權聯合執法框架等創新性制度設計。

但必須清醒認識到，中美經貿結構性矛盾依然存在，半導體出口管制、投資審查等敏感議題尚未完全破冰。建立磋商機制僅是第一步，後續需要具體路線圖支撐。雙方能否在數位經濟規則制定等新興領域形成互信，將成為檢驗對話成效的關鍵指標。

內地《人民日報》10日發表文章《平等對話是解決大國間問題的正確之道》，文內提及在瑞士舉行的中美經貿高層會談備受國際社會矚目，在全球經濟復蘇乏力的背景下，這場對話被視為化解貿易摩擦的一個契機。文章指出中方從維護世界經濟穩定及國際社會共同利益的大局出發，充分考慮全球期待、中方利益、美國業界與消費者呼籲，同意與美方進行接觸，體現維護多邊貿易體系的大國擔當。文章寫道，中方始終認為對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協，任何國家都不會為了迎合或滿足其他國家不合理的要求，而放棄自身合理的發展利益，美方亦十分清楚高額關稅不可持續，一再表示不尋求與中國「脫鈎」。文章指出在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下，中美坐到談判桌前開展對話，才有可能找到最大公約數。

中美和則兩贏，鬥則雙輸。和則兩贏比如二戰時期的合作，或者改革開放後的經濟互動，鬥則雙輸比如當單邊主義的陰雲籠罩華盛頓，半導體斷供導致北美汽車工廠停產，關稅壁壘推高美國民生成本，這場沒有贏家的博弈暴露出經濟「脫鈎」的荒誕本質。

歷史長河奔湧向前，中美關係的航船曾在1972年劃破堅冰，在2001年世貿組織的歷史性握手中共繪藍圖。這兩個偉大文明的每一次真誠對話，都在人類文明史上鐫刻下互利共贏的印記。太平洋兩岸的產業鏈條早已水乳交融，從矽谷的晶片到深圳的智慧終端機，從華爾街的資本到長三角的產業集群，經濟血脈的深度交融構築起21世紀的新型競合關係。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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