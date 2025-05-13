綠色力量｜發展香港旅遊業　勿忽視全球暖化影響

來稿作者：游靜賢



「2024年是有記錄以來最暖的一年，全球表面平均溫度較工業化前（1850-1900年）水平高出約1.55℃，是首次超越1.5℃水平的年份。過去十年（2015-2024年）是全球有記錄以來最暖的十年。」

上述內容大家大概早有所聞，它截錄自香港天文台有關全球溫度的文章，但相信大家對如此「科學化」的描述的理解有限，更難聯想到與我們日常生活的關係。

於是，麻省理工大學學者提出了「戶外活動日（Outdoor day）」的概念，讓大家更生活化的去了解溫度變化。所謂「戶外活動日」，是指氣溫宜人，適合大部分人進行戶外活動的日子。

研究人員運用氣候模型，根據過往天氣數據進行推算，如果人們維持現時的溫室氣體排放量，到了本世紀末期，低緯度（赤道附近）國家的夏天將會變得更長更酷熱；冬天則會縮短甚至消失，導致「戶外活動日」的日數大幅減少。反觀高緯度（接近兩極）的國家，寒冬將會變得不再寒冷，全年氣溫變得更和暖舒適，「戶外活動日」的日數因而有所增加。

現時，不少國家的旅遊景點正面對極端天氣的影響。希臘觀光景點雅典衛城（Acropolis of Athens）曾因高溫天氣而調整開放時間，甚至在最炎熱的時段關閉，避免遊人中暑。意大利北部阿爾卑斯山地區的滑雪勝地，由於降雪減少，當地政府需以人工造雪來維持滑雪活動所需要的雪量。

「戶外活動日」增減將有機會改變旅客的旅遊模式，將以往的旅遊旺季提前或延後、增長或縮短。旅客亦會在選擇旅遊地點時「捨熱取涼」，傳統旅遊地點可能因此而息微，但亦有可能出現新興旅遊地點。總括而言，未來的旅遊業將會因氣候變化迎來重大轉變。

香港旅遊迎高溫挑戰

雖然研究中並未提及香港，但不難推測位於亞熱帶地區的香港，未來的氣候將會更偏向熱帶地區。即是說，香港的「戶外活動日」日數將會愈來愈少。

香港作為旅遊城市，面對這樣的氣候變化，應更積極思考應對方法。或許可以參考一些熱帶地區的城市建設，例如新加坡的有蓋連廊設計，在遊客區的行人路面增添連貫的遮陽頂蓋，為旅客打造更宜人的城市步行環境。

隨近年訪港旅客的旅遊新模式，愈來愈多旅客偏向「野外旅遊」，走訪香港的特色山徑。對比國外山徑，香港的山徑安全易行，因而容易令遊客低估香港的高溫天氣，亦未必充份掌握香港野外環境，增加中暑、熱衰竭的風險，加上野外救援困難，更是危險。政府在宣傳旅遊的同時，亦應增加此方面的資訊，例如在酷熱天氣警告發出時，提醒旅客更改野外行程，或是為熱門山徑評估高溫風險，方便旅客參考。

當局既然銳意打造香港為旅遊城市，除了規劃新的旅遊景點、加強旅遊設施配套，亦不應忽視氣候變化對旅遊帶來的影響，方能為旅客提供安全又舒適的旅遊體驗，提升他們回訪香港的意欲。

作者游靜賢是綠色力量高級教育及項目經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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