楊莉珊｜夏寶龍四點希望　為破解深層次矛盾提供方案

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在澳門與工商界座談，他指出面對當前國際形勢，尤其美國的單邊主義和貿易保護主義，港澳工商界必須團結一致，與祖國站在同一陣線，並鼓勵他們敢於鬥爭，堅信只有鬥爭才能贏得發展。夏寶龍提出四點希望，一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，紮根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響國家。



夏寶龍主任提出的四點希望，恰如四把打開港澳發展新局面的鑰匙，在百年變局的關鍵時刻，為港澳指明發展方向。這不僅是對「愛國者治港」原則的深化實踐，更是新時代「一國兩制」行穩致遠的行動綱領。

首先，發揚鬥爭精神是港澳繁榮穩定的根基。面對境外勢力干預與本土殘餘極端勢力的雙重挑戰，港澳需要構築堅如磐石的國家安全意識。香港國安法實施以來，社會秩序由亂轉治的實踐證明，只有堅定維護憲法和基本法確立的憲制秩序，才能確保「愛國者治港」原則落地生根。以鬥爭精神築牢國家安全防線，這既需要堅定立場抵制分裂勢力，更需凝聚社會共識深化國民教育。當前更要團結各界人士，以法治思維鞏固行政主導體制，用發展紅利增進民生福祉，共同見證中華民族偉大復興的歷史征程。

其次，堅定發展信心，紮根港澳繼續做大做強。港澳作為國家雙向開放的重要樞紐，始終是聯通國際市場的戰略支點。在「一國兩制」優勢下，港澳兼具國際規則接軌與內地市場縱深雙重基因，這為企業構建了獨特的戰略縱深。當前粵港澳大灣區建設提速，橫琴、前海合作區政策紅利持續釋放，為港澳產業升級注入新動能。紮根港澳絕非守成，而是要在國家發展格局中找准座標，以創新突破開創新局。

第三，逆全球化浪潮中，中國正以獨特的優勢突圍：世界最大的全產業鏈體系構築起不可替代的製造優勢，14億人口超大規模市場形成強大戰略縱深。通過深化自貿試驗區改革、擴大外資准入清單，形成「雙迴圈」新發展格局。這種以開放促改革的戰略定力，正在重塑中國在全球價值鏈中的樞紐地位，為世界經濟注入確定性。港澳作為國家雙向開放的重要樞紐，正以獨特優勢重塑國際競爭力。香港交易所2023年IPO集資額重返全球前三，澳門世界旅遊休閒中心建設帶動會展業年均增長15%，這些資料印證港澳不可替代的戰略價值。

第四，站在回歸祖國25周年的歷史節點，港澳既要守護「馬照跑、舞照跳」的生活方式，更要構建與國家戰略同向同行良性互動的發展新範式。向世界講好港澳故事，是展現中國智慧、傳遞東方文明的重要視窗。港澳作為「一國兩制」成功實踐的典範，既要立足國際傳播規律，用電影、音樂等藝術展現中西交融的獨特魅力，更要深挖港珠澳大橋等時代地標背後的制度優勢，以鮮活故事詮釋背靠祖國、聯通世界的核心價值。當文化共鳴打破認知壁壘，用真實、立體、全面的敘事，讓港澳精神成為國際社會理解當代中國的重要橋樑。

夏寶龍提出的四點希望為港澳發展注入強勁動能。其強調的「愛國者治港治澳」原則築牢了「一國兩制」的根基，展現中央對港澳長遠發展的戰略定力。通過聚焦發揚鬥爭精神、堅定發展信心、發揮自身優勢、面向海外講好港澳故事，既回應了社會深層訴求，亦為港澳融入國家大局開闢新路徑。特別是將粵港澳大灣區建設與港澳產業升級有機結合，既保留制度優勢又啟動發展潛能。這種立足法治、著眼民生的治理思路，為港澳破解深層次矛盾提供系統性方案，必將推動港澳在國家現代化進程中實現更高品質的發展轉型。夏寶龍四點希望構建的完整發展邏輯，將指引港澳在維護國家安全中築牢根基，在融入國家大局中重塑優勢，在講好中國故事中彰顯價值，續寫「一國兩制」的璀璨篇章。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題由編輯所擬，原題為「夏寶龍四點希望推動港澳發展」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。