來稿｜夏寶龍「四點希望」對港澳經濟發展的啟示

來稿作者：蔡獻亮



2025年5月12日，中美兩國共同發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，雙方承諾於5月14日前採取舉措，同步調整關稅稅率，宣示「特朗普2.0」開展的「中美貿易戰2.0」偃旗息鼓。同一時間，中央港澳辦主任亦宣布在5月上旬到澳門考察調研6日，是本年度第二度到訪澳門，亦是夏主任兩年內至少第7次公開及以官式身分南下港澳，或在深圳聽取特區官員匯報。面對中美形態丕變，夏主任南下自然為了向港澳，特別是工商界人士大派定心丸，亦為工商界人士在變局中實現更好發展指明方向，值得各界人士學習。

座談會體現中央對港澳的堅定支持

夏主任五日的澳門考察調研，可分為多個部份。除了與澳門特區行政、立法、司法機關負責人、與部分澳區全國人大代表和全國政協委員的官式見面交流，亦與愛國愛澳社團代表座談、與老一輩愛國愛澳代表人士共進早餐，為齊心協力加快經濟適度多元發展和橫琴粵澳深度合作區建設、團結開創具有澳門特色「一國兩制」成功實踐新局面深入交流。夏主任亦撥冗參觀考察媽閣廟、海事博物館、青茂口岸、林則徐紀念館等，亦有考察新城C區、大熊貓館、偉龍馬路地段以及原海洋世界和原馬場用地，深入了解澳門多元產業發展用地規劃情況等。

過去兩年，國家高度關注港澳工商界和企業家。2024年8月，國家主席習近平回信勉勵祖籍寧波的香港企業家，一方面贊揚了他們的愛國愛鄉傳統，亦強調工商界及企業家必須繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦。2024年11月，夏主任在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，除了繼續香港工商界外，亦鼓勵工商承擔更多企業社會責任，為香港民生、面向海外講好香港故事、融入國家發展大局多作貢獻。

踏入2025年，國際形態劇變，除了美國貿易霸凌和禍害香港外，亦有個別小部份工商界人士在迷失中行差踏錯，引來夏主任在4月第十個「全民國家安全教育日」上為港出聲，指明方向。就在1個月後，夏主任特別與澳門工商界人士座談，圍繞推動港澳發展、助力強國建設進行交流。以上種種努力，俱體現了中央對港澳的堅定支持。

港澳工商界須發揚愛國傳統

值得注意的是，這次夏主任聽取了與會21位澳門工商界人士發言後，除了一貫讚揚港澳工商界和企業家的愛國愛港、愛澳傳統，亦強調「資本無國界，商人有祖國」，只有站在歷史正確的一邊，堅定地與祖國站在一起，挺起脊樑敢於鬥爭，才能經受住風雨洗禮，贏得發展、贏得未來。同時，夏主任亦對港澳工商界和企業家提出四點希望：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。

夏主任在這個時間點提出「發揚鬥爭精神」，自然與以美國為首的西方國家，相繼將我國和平發展的自然規律，視為對有利於他們的國際秩序造成「系統性挑戰」有關。面對西方國家以人權、貿易等各種問題為名，實則對中國的圍堵，港澳工商界及企業家實難以獨善其身，更不能乘機賣國求利，甘願做一個「無祖國的商人」。

而第二點「堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強」與第三點「發揮自身優勢擴大開放」，實質上是對國家對港澳戰略部署的定位。在中美科技脫鉤與全球供應鏈重組的壓力下，港澳的獨特地位被賦予新使命。過去香港由於是進入中國的跳板，在金融業、專業服務業累積了不少優勢，但我們必須把自身角色從「中介」（買辦）轉為「價值鏈整合者」，為國家「搶企業」、協助內地企業「走出去」，發揮「一國兩制」的最大價值。

外資外企不妨相信中國的戰略定力

第四點「面向海外講好港澳故事」，則是凸顯中國在國際輿論戰中的戰略轉向。過去西方媒體長期主導「香港民主倒退」、「澳門賭場經濟」等負面敘事的背景下，「反駁式宣傳」已難以扭轉話語劣勢，港澳由於長期與國際接軌，理應有更多空間做好「唱響港澳、唱響中國」的角色；港澳工商界更可用實質的市場行為傳遞「中國機遇論」，並配合港澳「一國兩制」的成功實踐，消解西方對中國政治體制的意識形態攻擊。

值得注意的是，為了應對美國的挑戰，我國推出一系統「穩外資」的系統性政策組合拳，例如2025年發布的《穩外資行動方案》明確擴大電信、醫療、教育等敏感領域的開放試點，並全面取消製造業外資准入限制，實現負面清單之外「內外資一致」管理；同年亦提出取消外商投資性公司的境內貸款限制，便利跨境併購與股權投資，並建立「投資中國」品牌系列活動，通過央地協同機制撮合項目落地等。

自中國「改革開放」以後，中國市場一直是亞洲新興市場中最受關注的一個。時至今日，中國對外資依有有三大吸引力：一是「超大規模市場」與「新質生產力」轉型的需求紅利；二是「制度型開放」釋放的政策紅利；三是「雙循環」下供應鏈重構的戰略紅利。對外資而言，與其困於地緣政治的短期波動，不如把握中國深化改革的主軸——這裡不僅是「世界工廠」，更是「創新策源地」與「規則共建者」。因此，相信中國的戰略定力，即是擁抱未來十年的增長鑰匙。港澳工商界及企業家更應通過行動實踐證明我國的發展之路！

作者蔡獻亮是北京港澳學人研究中心研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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