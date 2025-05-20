來稿｜賴清德上任一年　高傲、無能、蠻幹

來稿作者：陳文坪



5月20日，是台灣總統賴清德上台一周年。據台灣《TVBS》最新民調顯示，民眾的滿意度為32%，不滿意度為55%。若與賴清德上任一百天時的民調相比，當時滿意度為40％、不滿意度32％，可看出如今不喜歡賴清德的民眾比上任百日時上升了23%，而滿意度下降了8%。這民調無論是對賴清德總統、還是民進黨政府來說都是一大警號。

賴清德才上任一年，不滿意度已達55%，說明他的政策制定、施政措施不得人心、不獲人民支持。特別是在面對新民意的立法院，民進黨政府不但不接受監督，還一己之私，操縱司法對付在野黨及在野黨議員。而在野黨不甘示弱，訴之民意發動民眾上街抗議遊行。

4月26日，台灣在野黨國民黨及民眾黨號召人民走上總統府前的凱達格蘭大道舉行「反綠共，戰獨裁」示威遊行，抗議民進黨政府執政無能，把手伸進司法，借用司法打壓在野黨，造成社會不公。還有，在美國總統特朗普公布對等關稅政策下，台灣被徵收高達32%關稅，給社會投下震撼彈。然而，民進黨政府和總統賴清德不但沒能為企業、為商家、為人民提出解決良方，反而把精力用在大罷免在野黨立委的算計上。

面對整10萬人民從台灣東南西北中集結凱道「反綠共、戰獨裁」浩浩蕩蕩的場面，賴清德不但不反省、不謙卑、不檢討自身的施政措施出了什麼錯，反而公開發言要在野黨如果真正要戰獨裁，應該要去對地方、找對人，應該要去北京天安門，至少到中國去見到獨裁集團的時候不要再卑躬屈膝。這言論着實令各界對賴清德的高傲姿態而錯愕。

台灣民眾上凱道抗議的是民進黨執政無能，抗議當前民進黨政府通過操作罷免、司法追殺、輿論抹黑等手段打壓反對聲音，把黑手伸進司法，對在野黨進行司法迫害。以區區40%得票率當選的賴清德可說是位弱勢總統，但自從去年5月上台後，他干預司法為自身政治議程，不但排擠自己黨內的人士，也對在野黨領導人進行司法羈押。其政府不但不面對新民意立法院的監督，反而繞過民意進行各種操縱，破壞憲政體制、破壞民主機制。

回顧過去，民進黨在野時，堅持政黨必須退出軍警媒體司法機關。然而，民進黨執政後，自身不但沒有退出，還變本加厲，反而滲入軍警媒體司法中。現在更是指揮司法辦案，利用特定媒體宣導抹黑，人身攻擊，撕裂族群和諧，讓正義與公義蕩然無存，司法成了民進黨政府的打手。

人民走向凱道，展示了民主的力量，展示了對正義的訴求，正告民進黨與賴清德，執政須謙卑、不能蠻幹、遵守憲法與法律。否則，任何濫權、違法，下台後都須加倍返還的。韓國前總統尹錫悦、菲律賓前總統杜特爾特任內的濫權、不守憲，就是一大例證。

外在環境不斷改變，特朗普的對等關稅雖暫緩三個月，但還是沒能消除其隱憂。賴清德身為少數總統必須更積極緩和兩岸關係，加強兩岸民間往來，而不是不斷製造矛盾，敵視對岸，衝撞底線。而民進黨政府須以改善人民生活為重任，提升居住環境，創造就業機會，發展經濟建設，制定有效政策來推動社會不斷向前邁進，這才是帶給台灣人民的福祉。而不是把精力、資源用在大罷免在野黨議員，撕裂族群和睦、撕裂社會安寧、破壞民主憲政體制。

民主國家或地區，司法是社會正義的最後一道防線。正因司法的獨立存在，人民才能相信社會的公平，相信司法可以主持公正、公義。如果司法機關「自甘墮落」，成了執政黨打壓反對黨 的政治工具、政治幫手，那司法這一防線就破了，人民就不會相信了，社會也將出現更大的裂縫。

無論是發達地區和國度，抑或發展中國家，對弱勢人民來說，司法是讓他們看到正義的一道防線，看到公義還存在人間的地方。司法機關必須做到讓司法成為社會、人民的保護傘，不是為政黨服務，讓司法作為社會穩定不可或缺的一股力量。唯有人民能相信司法，充分利用司法途徑 ，社會才能真正走向和諧、和睦。當政者更須要守憲、守法、守紀。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章標題由編輯所擬，原題為「上任一周年，賴清德低支持率」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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