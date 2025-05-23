仲點論政｜採用以人為本的設計

來稿作者：劉仲恒



最近在電視上看到一則廣告，一位「貓奴」女主人表示，房子的裝修只要貓喜歡就行，自己倒是無所謂。先不論這種思維方式是否正確，它卻給了筆者很大的啟發：居住空間理應以使用者為中心進行設計，這才是最合理的設計理念。

屋邨是供人居住的，設計自然要採用以人為本的的理念。筆者留意到，由房屋署帶領的「幸福」團隊為了解香港公屋居民對於幸福感的看法，在全港20多個屋邨展開研究，對三千名居民進行了調查。

這個做法非常好。畢竟，要確定某個產品未來的設計方向，徵求現有用戶的意見不失為良策。該團隊通過傾聽公屋居民、不同專業人士以及相關持份者的意見，試圖探索並重新思考屋邨環境、設施以及公共空間的設計，秉持以人為本的鄰里理念，最終目的是提升香港公屋居民的福祉。房子由一磚一瓦建成，建成之後再做修改難以實現。因此，在設計階段就融入以人為本的元素，自然能降低建成後用戶不滿的可能性。

以人為本的設計理念可追溯至1958年美國斯坦福大學的一項設計研究。當時，名為約翰・阿諾德的教授首次提出工程設計應以人為本，他認為應將「以人為本」視作一個基於解決方案的框架，把未來的居民置於房屋設計與開發各個階段的核心位置，並在每個階段都充分考量人的視角。如今，這一理念已得到廣泛應用，其範圍不僅限於建築環境，還拓展到軟件、醫療保健、零售等眾多領域。

「共築幸福」團隊的設計圍繞8個福祉概念展開，即健康與活力、綠色生活與可持續發展、老年友好性、跨代包容生活、家庭與社區的聯繫、城市一體化、向上流動、感知與形象。老實講，這8點涵蓋面極廣，倘若都能落實到位，居民居住其中必定會感到滿足。更重要的是，其中不少概念，如綠色生活、社區聯繫和城市一體化，與更廣闊的社會緊密相連，不會讓居民感到疏離和隔膜。

此外，香港人口老齡化趨勢明顯，團隊將老年友好性作為核心價值是正確的。既然長者數量日漸增多，設計就不能不考慮他們的需求。但在關注長者需求的同時，團隊也重視跨代包容生活，並未忽視長者以外的年輕居民，考慮得十分周全。

其實，以人為本的設計源於人的本心，始於對用戶的同理心。然而，使用者的需求不能靠盲目猜測，深入了解目標受眾或用戶的體驗、需求、情感及願望至關重要。這一理解過程可通過統計、訪談、研究及觀察來實現。然後將所得結果融入設計方案，積極回應用戶的切實需求，這種按需設計的做法必然能減少日後出錯的機會，既合理又不失同理心。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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