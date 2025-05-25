來稿｜美國學術燈塔失色　香港人才樞紐初成

來稿作者：楊華勇



美國頂尖高等學府哈佛大學，突然禁止校方招收國際學生，要求在讀國際學生轉校或離境。外交部發言人毛寧指，中方一貫反對將教育合作政治化，批評美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

建校近400年的哈佛，多年來培養了大量人才，無論在美國國內抑或海外，這些精英在各自的行業叱咤風雲，引領世界的進步。至於目前尚在哈佛留學、佔該校學生總數27%的6800名國際學生，他朝亦必成大器。正常的政客會視他們為掌上明珠，願意給予一切必要的幫助，但特朗普偏偏反其道而行，逐之唯恐不及。

哈佛大學作為全球頂尖學府，其400年的教育積澱印證了跨國界人才流動對文明進步的深遠意義。當前國際學生群體不僅為美國高校貢獻了每年450億美元的經濟價值，更構成了美國國家創新力的核心要素。矽穀科技巨頭的創始團隊中，移民創業者佔比達55%以上，這正是開放政策結出的碩果。長久以來，高等教育是美國的名片，是其軟實力的重要組成部分。

特朗普政府以「國家安全」為名收緊留學政策的行為，本質上是對全球化人才競爭趨勢的誤判。當加拿大通過「全球人才通道計畫」加速吸納高端人才、英國重啟PSW簽證爭奪國際畢業生時，美國推行學術排外政策，或將重蹈上世紀「麥卡錫主義」驅離科学家的歷史覆轍。人才博弈的本質是制度優勢的競爭，真正的國家安全應建立在開放包容的學術生態之上。

曾在美國史丹福大學就讀的行會召集人葉劉淑儀讚賞科大、城大的做法，呼籲本港其他大學跟隨，吸引人才來港；哈佛舊生、實政圓桌立法會議員田北辰曾批評，美國已成為人治國家，形容特朗普政府已將美國形象打落地獄。

值此美國「自廢武功」之際，正是香港高等教育把握良機、廣納天下英才之時。特區政府把握這個搶人才的機會，呼籲本港大學積極行動，為哈佛學生提供便利，吸引頂尖人才來港。科大、城大率先響應，其中科大會無條件錄取，城大更提供特別獎學金。教育局局長蔡若蓮表示，局方已即時與本港大學聯繫，呼籲大學積極行動，為合資格者提供便利措施，維護學生和學者的正當合法權益，各大學均積極回應，吸引全球優秀學子來港升學。此外，局方亦聯繫哈佛大學香港校友會，為已獲哈佛錄取的學生提供支援。

香港作為全球唯一擁有五所世界百強大學的城市，具備「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，是留學和研究的理想之地。教育局和各大學應致力完善非本地學生來港後在「衣、食、住、行」等各方面生活和學習上的配套，特區政府長遠也應持續優化各項招納人才政策及推出優惠措施，吸引非本地學生畢業後留港發展。

香港想發展成為國際專上教育樞紐、國際高端人才集聚高地，就必須盡量吸納精英學生，多多益善。現在是各地學生報讀大學的季節，新加坡、加拿大、歐洲等地的學校必向「哈佛難民」招手，所以香港機不可失。香港的政策一定要完善，在簽證、住宿、學分轉換等方面，要有強而有力的支援，盡量去歡迎哈佛的學生。總之，要將特朗普的昏招，轉化為香港升級轉型的契機。

在全球學術版圖重構的背景下，美國學術影響力的相對弱化與香港人才樞紐的崛起形成微妙對照。美國近年因政治極化、科研經費縮減及移民政策波動，削弱了其傳統學術吸引力，部分學者轉向更穩定的亞洲市場。而香港憑藉「一國兩制」的制度優勢，正通過多項人才引進計畫、國際化的科研合作網路及低稅率政策，逐步構建跨領域創新生態。其角色類似新加坡上世紀的經濟轉型策略，以開放姿態吸納多元文化背景人才，將地緣政治挑戰轉化為發展機遇。未來，香港能否持續優化學術自由與治理效率的平衡，將成為其樞紐地位穩固的關鍵。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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