來稿｜紅磡海濱融入運輸物流文化　建立具深度和記憶的地標

來稿作者：紀俊安



政府就紅磡站周邊及海濱用地的發展建議展開公眾諮詢，擬發展遊艇旅遊、娛樂型零售體驗及興建地標性商住大樓，提升海濱活力與經濟效益。然而，紅磡海濱的發展潛力不應局限於高端消費，更應善用其運輸物流的歷史，賦予文化旅遊價值，從而成為一個具深度和記憶的地標。

我們建議當局在紅磡海濱發展時，應延續現時的「站見」鐵路展並提升為交通歷史博物館，並在發展項目結合在地歷史、交通文化及旅遊元素，讓遊客感受城市發展的脈絡。這呼應近年政府「以文塑旅，以旅彰文」的旅遊政策方針，從而帶動經濟效益。

歷史文化增添紅磡海濱特色

甚或創造經濟效益

紅磡是九龍區重要的交通樞紐，匯聚過海運輸、跨境客運、郵運及物流，見證香港經濟及城市發展。對許多市民而言，紅磡只是一個連接過海巴士及鐵路的轉乘站，又或是前往紅館觀賞表演的中途站。實際上，紅磡站曾是連接香港與內地的城際直通車的終點站，也擔當過重要的鐵路貨運及空郵集散地。同時紅磡乘其地利之便，成為香港過海交通基建的著陸點，包括昔日的紅磡碼頭、1972年通車的首條海底隧道，以及三年前通車的東鐵線過海段。

在發展範圍內設立交通歷史博物館，將能帶來購物、餐飲、娛樂以外的文化深度。如能將紅磡站豐富的鐵路及運輸物流歷史，巧妙地與新發展的親水空間、以及擬議空中步道等刺激旅遊設施結合，將成為動靜皆宜、獨特而富香港特色的地標，達致政府在紅磡海濱發展願景「豐富遊人體驗」的目標。近年全球興起「城市深度遊」，遊客不再滿足於走馬看花的購物行程，而是渴望深入了解城市的歷史文化。旅遊體驗及產品能結合城市的發展肌理及歷史文化，讓大家重新認識這座城市。

政府表明希望透過「善用市場力量」，合力將紅磡海濱塑造一個具經濟效益的項目：透過撥地予發展商進行「片區開發」，以「負責賺錢」的商業元素支持興建公共空間及行人連接等公共設施，不擬動用公帑提供現金資助。香港社會普遍認為博物館等文化設施，難以實現收支平衡。但倘若博物館具在地特色，不僅能創造門票以外的收入，甚至能與周邊的商業設施互補，吸引不同組合的遊客前往，特別是家庭旅客。區內的零售、餐飲和娛樂設施消費因而受惠，從而提高整個項目的經濟效益。

活化停用設施為博物館有先例可循

建立合理營收模式可望達致收支平衡

交通歷史文化元素可扣連集體回憶，並昇華至文化旅遊的層次，「站見」鐵路展的例子可見一斑。這個設於紅磡站前城際直通車大堂及月台的展覽，原僅為鐵路公司去年慶祝成立四十五周年的活動之一。展覽展出退役多年的「黃頭」列車，吸引不少市民及遊客「打卡」，曾一度「一票難求」。後來展期延長至2025年底，並加入退役的「九廣通」列車作為展品。這些退役列車不僅是珍貴的歷史資源，更能創造旅遊價值。

透過活化停用的廠房或車站為博物館，將「期間限定」的展覽變成永久場地，早有先例可循。紐約交通博物館為例由已停用的Court Street Station改造而成，最初僅是為期兩個月的展覽，因保留原有車站結構並展示退役列車而大獲好評，最終獲保留為永久的博物館。「站見」鐵路展能參照紐約的例子，保留作常設展覽並擴展為一個更大型的交通歷史博物館，以增添紅磡海濱特色。

交通主題的博物館可考慮引入市場力量，兼顧項目的公共性、財務可持續性，以及交通文化的傳承、與社區的聯繫等。以日本的京都鐵道博物館為例，它是由半公營的JR西日本旗下的「交通文化振興財團」營運。博物館門票除包括歷史與技術展覽，也展示已退役的列車，以及提供互動體驗活動。門票收入以外，館內更透過提供另外收費的特色照片拍攝服務，讓遊客在懷舊場景中拍照留念。館內同時售賣列車造型的便當，以及鐵路周邊文創產品，吸引了不少遊客購買。博物館也會舉辦各式活動，分享知識及歷史，加強與社區的合作。這能在帶來社會效益的同時，也能確保整個項目的營收，值得香港借鏡。

公共空間融入運輸物流意象

提升文化內涵及創造獨特性

政府也建議將紅磡站公共運輸交匯處，搬遷至海底隧道巴士站上方的平台，以騰空地面空間發展為「車站廣場」。這個廣場有潛力塑造為一個具有豐富歷史敘事的公共空間，以呈現香港交通發展史。這些公共空間可考慮展示火車、渡輪、隧道、郵運等意象，甚至設置與交通歷史相關的藝術品或互動裝置，以吸引市民和遊客在這片空間停留、體驗和分享，營造獨特性並提升文化內涵。

紅磡站周邊及海濱的發展計劃，在追求經濟效益和建立地標外，更應善用其獨特的運輸及物流歷史創造價值。設立交通歷史博物館能連接這個地方的過去與未來，保留在地特色，豐富市民和旅客體驗。而公共空間融入鐵路、過海隧道、運輸物流等歷史元素，更能提高地區吸引力。紅磡應發展成為兼具歷史文化與經濟效益、刺激娛樂體驗與厚重文化靈魂的海濱地標，達致海濱全民共享的願景。

作者紀俊安是Facebook專頁「火車未到站」負責人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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