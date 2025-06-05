方國珊｜哪吒5DVR重燃東方精神　香港把握文化與科技新機遇

來稿作者：方國珊



《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）以「我命由我不由天」的熱血宣言橫掃全球，從中國內地到香港影院，再到國際市場，東方神話的現代演繹引爆觀影狂潮。其以東方神話的主題故事、緊湊幽默的劇情及充滿張力的視覺表達獲得廣泛讚譽。尤其是在影片中傳達的對自身命運掌握的精神，更打動觀眾對堅守自我認知的再思考。

「我命由我不由天」不僅是哪吒的金句，更是中華文化及精神的演變和傳承。早在晉朝， 道教人士葛洪就在他的著作中說「我命在我不在天，還丹成金億萬年」。本意是人的壽命長短不決定於天命。修道養生，安神固形，可延長壽命。而到明代，思想家袁黃寫道：「我命由我不由天，命由己造，福由己求，一切靠自己。」這句話是將前人的思想整合，在精神領域上升華到對命運的思考，與哪吒所說的相近。

當哪吒精神遇上3D動畫技術，東方文化的現代詮釋亦產生巨大影響力。從英倫影院到南半球銀幕，《哪吒2》的征途將跨越37國——新華社數據顯示，這股「中國神話熱潮」正以破紀錄的發行規模，席捲從西歐、東亞到澳紐的國際市場，甚至觸及北歐冰雪小鎮與地中海沿岸影院。

日前，筆者亦受邀出席由新華網、石代科技集團、芒狗動畫、影鏈科技聯合主辦的「哪吒5DVR全球發佈會」。發佈會上，結合5D全息技術與VR虛擬實境，以「哪吒」角色作為文化符號，成功實現科技對傳統文化的創造性轉化。此次活動是對東方元宇宙項目的探索，令現場觀眾獲得 沉浸式體驗。

東方文化在數碼時代，展現出嶄新影響力。筆者認為，展望國家《十五五規劃綱要》，香港可以配合創新科技發展成為中外文化藝術交流中心，打造創意文化產品。將虛擬實境技術融入博物館公共教育，例如文物真跡再現、「穿越」式歷史實景體驗、少兒科學體驗模擬等。或應用創新科技打造新質生產力，及考慮結合旅遊業，開發沉浸式旅遊導覽產品。

當哪吒的混天綾纏繞如同實景，當神話傳說遇上量子計算——香港能否以科技為筆，繪出下一幅驚豔世界的「東方元宇宙」畫卷？

作者方國珊是西貢區議員、香港新界中小企總會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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