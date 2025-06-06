楊莉珊｜美國遏制中國反倒成了對美國的損害

美國民調機構Morning Consult（晨間諮詢公司）的一項最新分析顯示，全球範圍內對中國的好感度正在上升，而對美國的好感度則持續下滑，特朗普宣佈的「解放日」是一關鍵的轉捩點。



民調覆蓋41個國家，中美國際形象出現歷史性逆轉：截至2025年5月底，中國淨好感度升至正8.8，美國跌至負1.5，而四個月前（2025年1月）美國淨支持率還高達20以上，中國尚處於負值區間。這一變化的核心動因是特朗普「解放日」關稅政策（2025年4月2日宣佈），其引發的連鎖反應深刻重塑了全球政治經濟格局。

關稅政策直接觸發美國形象崩跌，特朗普以「國家緊急狀態」名義對全球多國徵收至少10%基準關稅（部分國家更高），宣稱貿易逆差等同於「作弊」，需通過關稅歸零。這一單邊主義舉措被多國視為對全球貿易規則的破壞。

全球陣營重組加速「親中」陣營擴張，調查顯示，關稅政策後34個國家對華好感上升，38個國家對美評價惡化。德國等16國從「親美」轉向「親中」，使「親中」陣營擴至29個國家，而「親美」陣營僅剩13個國家（含日、韓等），其中三分一立場搖擺。負責人麥克曼（Jason McMann）表示：「自2025年1月以來，絕大多數國家對美國的看法出現了同步惡化，而對中國的評價則普遍改善。」

自2020年10月Morning Consult開始追蹤全球對中國的態度以來，中國的淨支持率一直處於負值。然而，自去年美國大選結束後，這一趨勢開始扭轉，逐步進入正值區間。值得注意的是，中國的聲譽改善主要發生在今年3月以後，尤其是在特朗普總統宣佈「解放日」關稅政策之後，其正面評價顯著上升。報告指出，「解放日」關稅聲明給美國帶來的國際聲譽打擊，已成為這一變化的關鍵轉捩點。

美國貿易政策「損己利華」，中國全球好感度首超美國。美國貿易政策出臺後，中國好感度大幅上升，美國聲譽則遭遇「決定性打擊」；全球對中國的好感度持續上升，而對美國的好感度則跌入負區間值，美國貿易政策正以犧牲其自身利益為代價，助推中國崛起。正如報告結論所言：美國以「關稅大棒」試圖遏制中國，反令自身軟實力崩壞，客觀上為中國的全球崛起鋪設了階梯。

中國擴大了免簽政策，讓更多外國人能親自來看真實的中國，打破了西方媒體的偏見。希臘前財長說中國貸款從不附加政治條件，不像某些國家要求駐軍。這種平等合作的態度和美國的霸權主義形成鮮明對比。

關稅推高了美國物價，中等家庭每年損失約1700美元。而中國呢？貿易戰打了20年，沒被「關稅大棒」擊倒，也沒被「晶片封鎖」壓垮，反而愈戰愈強。新加坡學者馬凱碩說，中國共產黨有14億人的穩固群眾基礎，不會在美國壓力下崩潰，美國這種損人不利己的貿易政策，只會加速自己的衰落和中國的崛起。

當美國以「小院高牆」切割世界時，中國以三大實踐贏得人心：首先是開放市場，免簽國擴容促外國遊客親見真實中國，打破西方偏見；其次是共贏投資，「一帶一路」累計注資1.3萬億美元建橋修路，希臘前財長直言中國貸款無政治枷鎖，不索軍事據點；再次是

面對美晶片斷供、EDA軟體封鎖，中國未以貿易戰升級報復，反以技術攻堅重塑產業鏈。 所謂「關稅最美妙」的幻覺，實則是將華為、TikTok等中國企業逼成全球科技競合標杆；對盟友的反復勒索，更讓「去美元化」暗潮湧動。人間正道終非霸術，滄桑巨變自在民心。當白宮沉迷於「關稅魔術」時，世界已書寫全球化新敘事。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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