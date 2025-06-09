張美雄｜港交所應把握深化改革國策　提升香港金融競爭力

來稿作者：張美雄、王欣如



中美貿易談判反覆，幸好國家自年初以來連串支持經濟漸見成效，令內地及香港股市持續向好。今年初國務院總理李強在兩會政府工作報告，已提出實施積極財政政策和適度寬鬆的貨幣政策後，加上《中華人民共和國民營經濟促進法》已於上月實施，為民營經濟創造更好發展環境。市場憧憬將陸續有國策出台支持經濟，利好市場氣氛，帶動港股連日造好。港交所應乘著國策利好的「東風」，提升香港金融競爭力。

2024年港交所利潤創紀錄達到131億港，今年初預算案內容提到港交所正籌備開通「科企專線」及繼續完善互聯互通，相信會吸引更多內地熱錢透過滬深港通流入港股。上月內地最大電動車電池製造商寧德時代在港交所主板上市，以410億港元募資額成今年全球最大IPO。截至目前，港交所今年新股集資額超600億港元，融資規模暫居全球第一。然而，為防內地投資者的熱錢因「從眾行為」令市場大幅波動，港交所亦要居安思危，加強完善市場環境，避免市場出現極端波動、確保市場公平而有秩序運作。

加強打擊假消息，避免「從眾行為」造成骨牌效應

筆者於股海浮沉多年，早前特意請教了來自金融學術界的專家好友，她是澳大利亞伍倫貢大學（UOW）金融市場微觀結構與行為金融學博士王欣如（後稱Sarah），請教有關熱錢流入對股票市場可能產生的影響，期望了解大市形勢、股民的「從眾行為」，避免再成為被「割韭菜」對象。

Sarah指出，「從眾行為」俗稱跟風行為，並可分為理性跟風和非理性跟風，前者由基本面驅動，投資者基於相近市場資訊作出相似決策；非理性跟風則與基本面無關，投資者未充分參考市場資訊，只是跟隨市場的交易趨勢作決策。她以2016年1月4日滬深股市崩盤為例，指當日滬深300指數跌幅達7%，兩度觸發熔斷機制，令全日暫停交易提前收盤。盤中數據顯示，當時股市的跟風行為，是市場劇烈波動主因，許多內地散戶投資者被市場情緒牽動，股價下跌讓更多人拋售，特別是熔斷機制觸發前後。

現今網上交易平台和社交媒體流行，不時有人於網上撰寫文章，甚至編造、傳播虛假上市公司併購重組、宏觀經濟政策等方面等訊息，引導散戶投資者跟風。港交所需與證監會等監管機構加強合作，加強打擊散布假消息推高或拉低股價。有關當局可增聘相關社交媒體專員，並引入人工智能技術，協助加強網上輿情分析、監察的能力，並持續提高市場透明度，與智庫、行內企業等持分者合作，推出更多市場分析報告，讓投資者能更準確、及時獲得市場數據。此外，當局亦應增撥資源，推出更多免費課程、資訊平台，以加強對投資者的教育，促進金融知識普及，幫助香港股民做出明智的決策。

深化金融改革，發揮香港「內聯外通」角色

近年港交所與內地交易所夥伴不斷完善互聯互通機制，包括取消總額度限制、推出南北向通投資者識別碼等，均有利提升市場流動性和資訊透明度。隨著中國經濟邁向深化改革，更多中高收入投資者將尋求更多元化資產配置，期望當局持續與内地加強合作、豐富產品類別、完善交易機制和配套服務，善用香港國際金融中心「內聯外通」優勢地位，為境內外投資者跨境資產配置，增加選擇與便利，為香港金融市場帶來更蓬勃發展。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長，王欣如博士是澳洲伍倫貢大學金融市場微觀結構與行為金融學系講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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